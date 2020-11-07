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Выполнено более 64 млн тестов: за сутки в России выявлено 20 396 случаев коронавируса

07 ноября 2020, 14:40  •  91 • В России
За прошедшие сутки в России выявлено 20 396 новых случаев коронавирусной инфекции. Второй день подряд этот показатель составляет более 20 тыс. С начала пандемии в стране отмечено 1 753 836 случаев COVID-19. Выздоровели 1 312 927 (74,86%) человек. От последствий коронавируса скончались 30 251 человек (1,72%). По данным Роспотребнадзора, в России проведено более 64 млн лабораторных тестов. Директор центра им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург полагает, что массовая вакцинация от коронавируса «Спутником V» может стартовать в Москве и Подмосковье в течение двух недель.
 
АГН «Москва»
 

За сутки в России выявлено 20 396 новых случаев коронавируса. В предшествующий этому день количество новых случаев также превысило отметку в 20 тыс. — 20 582.

Нарастающим итогом в 85 регионах страны зафиксировано 1 753 836 случаев COVID-19 (+1,2%). С начала пандемии выздоровели 1 312 927 (74,86%) пациента, в том числе 16 803— за последние сутки. Вместе с тем от осложнений, развившихся на фоне коронавируса и сопутствующих заболеваний, скончались 30 251 человек (1,72%). За 24 часа зафиксировано 364 летальных исхода.

По данным Роспотребнадзора, в России проведено более 64 млн лабораторных тестов на коронавирусную инфекцию. За сутки этот показатель вырос на 550 тыс. Из-за распространения коронавируса под наблюдением медиков остаются 417 283 человека.

Больше всего случаев коронавируса за сутки выявлено в Москве — 5829. Днём ранее в столице выявили 6253 новых случая. В Санкт-Петербурге второй день подряд фиксируется наибольшее за сутки количество новых случаев COVID-19 с начала пандемии: за минувшие 24 часа в городе — 1258, а за предшествующие — 1171.

Кроме того, в Московской области за сутки выявили 629 новых случаев коронавируса. В пятёрку лидирующих по этому показателю регионов также вошли Нижегородская (434) и Архангельская (359) области.

По данным оперативного штаба, наименьший суточный темп прироста COVID-19 отмечен в Дагестане. Из сообщения следует, что этот показатель за сутки в республике составил 0,5%. Сопоставимая динамика зафиксирована в Татарстане и Чувашии (0,6%), а также Московской области, Ханты-Мансийском автономном округе и республике Марий Эл (0,7%).

Тем временем в Москве заявили о госпитализации 1414 человек за прошедшие сутки. По данным столичного оперштаба, на ИВЛ в больницах Москвы находятся 367 человек.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург полагает, что массовая вакцинация от коронавируса «Спутником V» может стартовать в Москве и Подмосковье в ближайшее время.

«Я думаю, в течение ближайших двух недель можно рассчитывать, что в Москве и Московском регионе вакцинация уже пойдёт не по производственному принципу, а по территориальному. Это то, что называется массовой вакцинацией», — цитирует ТАСС Гинцбурга.

По его словам, через две недели в гражданский оборот поступит больше доз вакцины, чем поступало до сих пор. Гинцбург отметил, что к концу ноября можно будет рассчитывать на 500 тыс. доз вакцины в гражданском обороте.

«Всё идет по плану. К концу ноября можно рассчитывать уже на полмиллиона доз вакцины, которые поступят в гражданский оборот. А в декабре — ещё в три раза больше будет цифра», — пояснил он.

  • © Кирилл Брага/РИА Новости

Незадолго до этого глава центра им. Гамалеи заявил, что в предстоящие выходные первую партию вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» «для массовой вакцинации развезут в Москву, часть отправят в регионы».

По его словам, речь шла о небольшой партии в размере 6 тыс. доз. На следующей неделе, рассказал Гинцбург, ожидаются две серии суммарным объёмом 70 тыс. доз. По его словам, 40% от этих партий пойдут в Москву, 60% — в регионы.

Одышка — настораживающий симптом

Российский иммунолог-аллерголог Владимир Болибок выразил мнение, что одышка, особенно в сочетании с тахикардией, является наиболее настораживающим симптомом COVID-19. Болибок пояснил, что считать частоту дыхания следует в состоянии покоя.

«Сели в кресло, успокоились — и просто дышите, считаете своё дыхание. Для здорового взрослого человека частота дыхания составляет от 16 до 20 вдохов в минуту. Если дыхание учащается, это говорит о том, что развивается дыхательная недостаточность», — рассказал врач в беседе с «Лентой.Ру».

При этом, по его словам, особое внимание на данный симптом следует обратить в случае отсутствия повышенной температуры тела.

«Если человек без температуры имеет учащённый ритм сердца и одышку, то это говорит о том, что нужно бить тревогу, вызывать врача, делать КТ лёгких», — сказал Болибок.

Ранее главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев отметил, что одышка встречается примерно у 30% заболевших. Наиболее распространённым симптомом, по его словам, является температура тела выше 37,5 °С, которая встречается у 90% заболевших коронавирусом.

Кроме того, Авдеев добавил, что примерно у 40% есть слабость и утомляемость, кашель, у 20% — головная боль, у 10% — боли в горле.

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