Выполнено более 125 млн тестов: за сутки в России выявили 8632 новых случая коронавируса

За прошедшие сутки в России выявлено 8632 новых случая COVID-19. За 24 часа 7391 человек выздоровел, 389 скончались. По информации Роспотребнадзора, с начала пандемии в стране выполнено более 125 млн тестов на коронавирус. Тем временем во Всемирной организации здравоохранения назвали тревожной ситуацию с COVID-19 в мире, отметив, что рост числа новых заболевших продолжается на протяжении семи последних недель.

За прошедшие сутки в России зафиксировано 8632 новых случая коронавируса. В предшествующие два дня сообщалось о 9321 и 8995 соответственно.

С начала пандемии выявлен 4 702 101 случай коронавирусной инфекции. За это время 4 326 780 человек выздоровели, в том числе 7391 — за последние сутки. Активными остаются 269 739 случаев COVID-19.

От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции, и сопутствующих заболеваний скончались 105 582 человека. За сутки число летальных исходов выросло на 389.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 125,8 млн лабораторных тестов на коронавирус, в том числе 337 тыс. — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 512 584 человека.

Регионами с наименьшими темпами прироста заболевших за сутки стали Ненецкий и Чукотский автономные округа (0%), республики Тыва (0,01%) и Алтай, а также Магаданская область и Еврейская автономная область (0,02%).

Больше всего новых случаев COVID-19 за минувшие 24 часа зафиксировали в Москве — 2252. В Санкт-Петербурге выявлены 695 заболевших, в Московской области — 591.

При этом в Москве за минувшие сутки по итогам лечения от коронавируса выздоровели ещё 1237 пациентов. Общее число вылечившихся достигло 971 557. За 24 часа подтверждено 2252 новых случая, госпитализированы 840 человек, 33 скончались.

Ранее в московском оперштабе рассказали, что в апреле в городе зафиксировано более 30 тыс. нарушений масочного режима в транспорте. Как сообщает штаб со ссылкой на ГКУ «Организатор перевозок», с начала года в городе выявлено более 160 тыс. таких нарушений.

Медицина в Москве во время пандемии

Мэр Москвы Сергей Собянин высказал мнение, что пандемия придала импульс развитию медицинских технологий в столице.

В программе «Неделя в городе» в эфире телеканала «Россия 1» мэр упомянул развитие таких направлений, как цифровизация здравоохранения, а также оказание помощи по наиболее распространённым и опасным заболеваниям, среди которых онкология и болезни системы кровообращения.

«Вот эти программы оказания персональной помощи людям — все эти программы сегодня на колёсах, двигаются вперёд, несмотря на пандемию. Слава богу, что мы не потеряли время. Наоборот, пандемия... придала ускорение многим технологиям телемедицины, искусственного интеллекта, искусственного зрения, чтения снимков ковидных», — сказал мэр.

Порядок въезда в Крым

С 17 апреля прибывающие в Крым из-за границы иностранные граждане и лица без гражданства обязаны заполнить анкету в пунктах пропуска. Мера введена в целях обеспечения санитарно-карантинного контроля, следует из указа, подписанного главой республики Сергеем Аксёновым.

Граждане России, за исключением членов экипажей морских и речных судов, водителей автомобилей международного сообщения, также должны заполнить анкету прибывающего в электронном виде посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг.

В течение трёх календарных дней со дня прибытия в Крым необходимо будет пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР.

Ситуация в мире

Во Всемирной организации здравоохранения назвали тревожной текущую ситуацию с COVID-19 в мире. Как отметила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, в мире наблюдается рост числа случаев заболевания в течение семи недель подряд и рост числа смертей за четыре недели.

«Прошлая неделя была четвёртой по количеству новых случаев за одну неделю. Это тревожные тенденции, поскольку мы продолжаем видеть влияние появления вариантов вируса, отмены ограничительных мер и несправедливого распределения вакцины между странами», — приводит её слова ТАСС.

По словам Вуйнович, на 12 апреля в мире введено 780 млн доз вакцины. Более 87% прививок было сделано в странах с высокими доходами или доходами выше среднего, тогда как страны с низким доходом получили 0,2% доз, добавила она.

Во данным ВОЗ, в мире насчитывается 139 501 934 подтверждённых случая COVID-19. Скончались 2 992 193 человека. Американский Университет Джонса Хопкинса оценивает количество случаев в мире в 140 748 848. По данным организации, от последствий коронавирусной инфекции умерли 3 011 670 человек.