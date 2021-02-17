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Выполнение Украиной Минских соглашений будет сравнимо с капитуляцией, — Ляшко

17 февраля 2021, 15:25  •  73 • Украина

Выполнение Украиной Минских соглашений будет сравнимо с актом капитуляции. Об этом заявил лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко.

«Эти соглашения невозможно выполнить без потери суверенитета, Украина потеряет независимость», — сказал он в эфире одного из украинских телеканалов.

По словам Ляшко, договоренности изначально подразумевали, что стороны попытаются обмануть друг друга.

«Радикал» также отметил, что «Россия стремится уничтожить Украину», а Киев намерен, в свою очередь, «вернуть» Крым и Донбасс.

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