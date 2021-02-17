Выполнение Украиной Минских соглашений будет сравнимо с капитуляцией, — Ляшко

Выполнение Украиной Минских соглашений будет сравнимо с актом капитуляции. Об этом заявил лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко.«Эти соглашения невозможно выполнить без потери суверенитета, Украина потеряет независимость», — сказал он в эфире одного из украинских телеканалов.По словам Ляшко, договоренности изначально подразумевали, что стороны попытаются обмануть друг друга.«Радикал» также отметил, что «Россия стремится уничтожить Украину», а Киев намерен, в свою очередь, «вернуть» Крым и Донбасс.