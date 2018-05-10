«Выполнен в соответствии с проектом»: заказчик принял у строителей автомобильную часть Крымского моста

Заказчик строительства Крымского моста принял у генподрядчика автодорожную часть транспортного перехода через Керченский пролив. Сообщается, что 19-километровое сооружение выполнено в соответствии с проектом и подготовлено к вводу в эксплуатацию. Теперь специалистам предстоит завершить обустройство путепровода дорожными знаками и обеспечить готовность всех систем и служб к запуску движения, который запланирован на вторую половину мая. Вместе с тем генподрядчик продолжает работы по второй части госконтракта — сооружению железнодорожного перехода, открытие которого намечено на конец 2019 года.

Заказчик строительства Крымского моста принял у генподрядчика — компании «Стройгазмонтаж» готовую автодорожную часть транспортного перехода через Керченский пролив. Такую информацию со ссылкой на пресс-службу ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» Росавтодора» передаёт агентство «Крыминформ».

«Предъявленный к приёмке объект... выполнен в соответствии с проектом планировки территории и проектом межевания территории, утверждённой проектной документацией и требованиями нормативных документов, в том числе требованием энергетической эффективности, требованием оснащённости объекта капитального строительства приборами учёта используемых энергетических ресурсов, подготовлен к вводу в эксплуатацию и принят», — говорится в опубликованном акте приёмки.

Документ был подписан ещё 28 апреля, но размещён на сайте госзакупок только недавно. Из него следует, что заказчик принял первый этап строительства транспортного перехода через Керченский пролив, а именно — участок автодороги общего пользования федерального назначения А-290 Новороссийск — Керчь.

Строительно-монтажные работы велись чуть более двух лет, с февраля 2016 года по апрель 2018-го, а стоимость строительства 19-километрового моста составила 96,9 млрд рублей.

В пресс-службе ФКУ «Упрдор «Тамань» подтвердили выполнение генподрядчиком взятых на себя обязательств и сообщили, что в настоящее время ведутся работы по подготовке объекта к открытию движения, которое запланировано на вторую половину мая.

«Компания «Стройгазмонтаж» выполнила свои обязательства по первому этапу госконтракта на высоком профессиональном уровне — с требуемым качеством, в установленную смету и со значительным опережением контрактного срока: вместо декабря 2018 года строительно-монтажные работы по автодорожному мосту завершены к началу мая», — заявил начальник ФКУ «Упрдор «Тамань» Роман Новиков.

«Сейчас мы, дорожники, заканчиваем подготовку к открытию движения по новому участку федеральной автодороги А-290 — по Крымскому мосту с тем, чтобы, как и обещали, пустить движение во второй половине мая», — добавил Новиков.

Отмечается, что специалистам предстоит завершить обустройство путепровода дорожными знаками и обеспечить комплексную готовность всех систем и подразделений к обеспечению безопасного движения по новой автомобильной дороге.

Вместе с тем «Стройгазмонтаж» продолжает строительно-монтажные работы по второму этапу госконтракта — возведению железнодорожной части Крымского моста, срок выполнения которого истекает в декабре 2019 года.

Изначально движение по автомобильному мосту через Керченский пролив должно было открыться в декабре 2018 года, однако в ходе визита на объект президента России Владимира Путина в середине марта было объявлено, что путепровод откроют досрочно — уже во второй половине мая.

При этом в связи с открытием моста со значительным опережением графика в Минтрансе приняли решение сначала разрешить проезд по транспортному переходу только для легковых автомобилей и автобусов. Движение грузовиков по мосту начнётся в октябре 2018 года.

«Решение обусловлено оптимизацией логистических потоков в пиковый летний сезон для снижения нагрузки на дорожную сеть Керченского и Таманского полуостровов», — сообщили в информационном центре «Крымский мост».

Севастопольское издание «ИНФОРМЕР» со ссылкой на свои источники сообщило, что торжественное мероприятие по открытию транспортного перехода через Керченский пролив состоится через неделю — 15 мая. Сообщается, что в церемонии лично примет участие президент России Владимир Путин.

«Один из членов близкого окружения президента России рассказал, что для поездки на полуостров может использоваться специальный автомобиль из проекта «Кортеж». Лимузин доставит главу государства к месту событий. После этого Крымский мост будет официально открыт и по нему смогут ездить автомобили», — пишет издание.

Также в преддверии открытия Крымского моста на подъезде к путепроводу успешно прошли испытания беспилотных автомобилей отечественного производства, сообщили в Минтрансе России.

«На специально подготовленном участке федеральной трассы А-290 Новороссийск — Керчь состоялся премьерный тестовый проезд беспилотных автомобилей. Это яркое завершение первого этапа проекта «Караван», направленного на своевременное создание федеральной автодорожной инфраструктуры для передвижения беспилотного и электрического транспорта», — говорится в сообщении.

На одном участке дороги ехали пять машин без водителей — каждая по своей полосе. При этом для контроля процесса в кабинах на пассажирских сидениях находились разработчики системы.

Отмечается, что это первое в России столь масштабное испытание, а старт проезду дали и. о. министра транспорта Максим Соколов, руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт и начальник Главного управления по обеспечению дорожного движения МВД России Михаил Черников.

«Все транспортные средства показали высокое качество маневрирования и бесперебойное функционирование системы высокоточного спутникового позиционирования, а также системы «машинного зрения», обеспечивающего детекцию и распознавание объектов, разметки, дорожных знаков и анализ обстановки. Благодаря передаваемой навигационной информации точность позиционирования движения составляет 3—5 см», — сообщили в Минтрансе.