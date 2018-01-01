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Выплаты за первенца, курортный сбор и пакет Яровой: какие изменения в законодательстве ожидают россиян в 2018 году

01 января 2018, 10:09  •  226 • В России
В 2018 году в России вступает в силу ряд новых законов и норм, в том числе налоговых. Молодые родители начнут получать пособие за первого ребёнка, а отдыхающие в Краснодарском крае, на Ставрополье и в Крыму будут платить курортный сбор. Внесены некоторые изменения и в Уголовный кодекс: ужесточено наказание за живодёрство и телефонный терроризм. RT рассказывает о нововведениях, которые изменят жизнь россиян в 2018 году.
 
 

В 2018 году в России вступает в силу ряд новых законов и норм, в том числе налоговых. RT изучил их и выбрал самые противоречивые, актуальные и важные нововведения.

Закон Яровой

В 2018 году полноценно вступают в силу поправки в антитеррористическое законодательство, известные как пакет Яровой. Поправки к законам были разработаны вице-спикером Госдумы Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым. 

В частности, с 1 июля 2018 года операторы связи и интернет-компании будут обязаны в течение полугода хранить текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки и видео. Кроме того, операторы должны будут в течение трёх лет хранить данные о фактах приёма и передачи сообщений, а интернет-компании — в течение года. Всю информацию операторы обязаны передавать при необходимости спецслужбам без решения суда.

Операторов связи, мессенджеры и соцсети, которые используют шифрование данных, обяжут помогать спецслужбам в расшифровке посланий. Отказ будет грозить штрафом до миллиона рублей.

Одна из основных проблем реализации этих нововведений связана с отсутствием у компаний мощностей для длительного хранения большого объёма информации. В Госдуме и Совете Федерации предлагали отложить вступление поправок в силу на несколько лет, чтобы те, кого коснётся закон, успели подготовиться технически к его исполнению: создать в России необходимую инфраструктуру. Однако инициативы не нашли поддержки.

Пакет Яровой был принят в 2016 году, и большинство поправок уже вступило в силу. Так, были введены новые уголовные статьи за международный терроризм, а также за несообщение о готовящемся теракте, ужесточилось наказание и за экстремизм. Наказанию также подлежат публичные призывы к терроризму и оправдание терроризма в интернете.

Терроризм в телефонной трубке


В начале 2018 года после подписания президентом должны вступить в силу поправки в ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»), принятые Госдумой в конце декабря. За обман о готовящемся теракте будут наказывать лишением свободы на срок от трёх до пяти лет. Ранее максимальное наказание за такое преступление составляло до трёх лет заключения.

  • Reuters
  • © Eloy Alonso

Отдельно в законе оговариваются ложные звонки, цель которых заключается в дестабилизации деятельности государственных органов. За такое преступление в УК вводится наказание в виде заключения на срок до восьми лет лишения свободы. Если из-за ложного сообщения о теракте наступила смерть человека или другие тяжкие последствия, телефонных террористов будут отправлять в места лишения свободы на срок от восьми до десяти лет.

В Госдуме поясняли, что к необходимости ужесточить законодательство в этой сфере депутатов подтолкнула волна телефонного терроризма, начавшаяся в сентябре 2017 года.

В общей сложности с начала сентября по факту ложных предупреждений о бомбах были эвакуированы почти 2,5 млн человек. Анонимные звонки об угрозах взрыва поступали в 180 городах России.

«В Москве, Екатеринбурге, Челябинске, Перми, Омске, Новосибирске, Владивостоке, Красноярске, Норильске, Брянске, Ставрополе были эвакуированы школы, больницы, крупные торговые центры, гостиницы, административные здания, а также различные транспортные объекты», — отмечал ранее председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Как отмечал замглавы МВД Игорь Зубов, в основном телефонные звонки, в которых собеседник сообщал о минировании, поступали из Сирии, из мест концентрации террористов. «Также из числа распространённых — Турция, Украина, США и Канада», — уточнял Зубов.

Живодёрам повышают сроки


Президент России Владимир Путин 20 декабря 2017 года подписал закон, серьёзно ужесточающий наказание за живодёрство. Вступает в силу документ спустя десять дней после подписания.

Минимальная санкция за «жестокое обращение с животным для причинения ему боли или страданий из хулиганских или корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье», — штраф в размере до 80 тыс. руб., а максимальная — лишение свободы на срок до трёх лет.

  • Reuters
  • © Toru Hanai
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Если живодёрство совершено группой лиц по предварительному сговору, в присутствии малолетнего, с применением садистских методов, с публичной демонстрацией, в том числе в интернете и СМИ, а также в отношении нескольких животных, преступников будут наказывать лишением свободы на срок от трёх до пяти лет. Для должностных лиц, которые уличены в живодёрстве с использованием служебного положения, а также с публичной демонстрацией преступления, предусмотрено наказание вплоть до пяти лет лишения свободы и штраф в размере до двух миллионов рублей.

Ранее максимальное наказание за жестокое обращение с животными составляло два года лишения свободы.

Живодёрство в России — одна из проблем, на которую регулярно обращает внимание общественность. Например, на любом из порталов, где можно создать петицию, ежедневно размещаются требования граждан к властям остановить живодёров.

Отпуск с налогом

По примеру ряда стран в России с 1 мая 2018 года вводится так называемый курортный сбор.

Граждане будут платить налог в экспериментальном режиме с 2018 по 2022 год за пользование курортной инфраструктурой в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. При этом у регионов остаётся право отказаться от введения курортного сбора.

Налог составит до 50 руб. в сутки с одного туриста в 2018 году и не более 100 руб. в последующие годы. Льготные категории граждан, в числе которых участники ВОВ, инвалиды и малоимущие семьи, от уплаты сбора освобождены.

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Вырученные средства должны направляться на благоустройство курортных зон и восстановление объектов, предназначенных для открытого доступа и организованного отдыха. Законодатели считают, что за четыре года эксперимента сумма сборов в Ставропольском крае превысит 2 млрд руб., в Краснодарском крае составит 8,3 млрд руб., а в Крыму — 16,4 млрд руб.

Решение о распространении налога на отдых на все курорты страны будет принято по итогам эксперимента.

Родителям помогут с первенцем

С 1 января 2018 года государство начнёт выплачивать федеральное пособие в связи с рождением или усыновлением первого ребёнка. Согласно вступающему в силу федеральному закону «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», право на выплату получат семьи, в которых первые дети появились после 1 января 2018 года. Оба родителя обязаны иметь российское гражданство, а их доход не должен превышать прожиточный минимум трудоспособного населения более чем в полтора раза. Пособие государство будет платить в течение полутора лет ежемесячно. Сумма пособия будет зависеть от региона и прожиточного минимума на детей за второй квартал предыдущего года.

  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

Пособия будут выделяться из федерального бюджета. По словам вице-премьера правительства Ольги Голодец, в 2018 году на исполнение закона выделят 21 млрд руб., в 2019-м — 55 млрд руб., в 2020-м — 68 млрд руб.

Средний размер пособий составит 10 523 руб. в 2018 году, 10 836 руб. — в 2019-м и 11 143 руб. — в 2020-м.

Подкидышам будут платить пенсию

С января 2018 года вступят в силу поправки к Федеральному закону «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», согласно которым дети, о чьих родителях ничего не известно, также смогут получать социальные пенсии. Речь идёт о детях, найденных на улице, и подкидышах. Сумма выплат составит 10 068 рублей в месяц.

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Эти деньги ребёнок сможет получать, пока ему не исполнится 18 лет. При поступлении в вуз на очное отделение пенсия будет выплачиваться до 23 лет.

Кроме того, в январе приятный сюрприз ждёт и пенсионеров. Как сообщает официальный сайт Пенсионного фонда России, страховые пенсии будут увеличены на 3,7%, что выше прогнозируемого уровня инфляции в 2017 году — 2,6%. Причём пенсии пересчитают не с 1 февраля, как раньше, а с 1 января.

Как следует из сообщения, стоимость пенсионного балла по сравнению с прошлым годом увеличится на 10 руб. и составит 81,49 руб. На новую «цену» коэффициента и будет умножаться число начисленных пенсионных баллов. За счёт индексации средний размер пенсии по стране повысится до 14 075 рублей. Отметим, что индексация коснётся получателей пенсий по старости, инвалидности, потере кормильца. А вот работающих пенсионеров индексация не затронет.

 

«Ягуар» попал под запрет

С 1 января в России будут изменены требования к алкогольной продукции. Так, под полный запрет попадут алкогольные энергетики. Об этом говорится в Федеральном законе от 29 июля 2017 г. №278-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Как следует из нормативного акта, производство и продажа алкогольных напитков с содержанием этилового спирта менее 15% объёма готовой продукции, содержащей тонизирующие вещества, запрещена.

Также ужесточаются требования к любителям напитков собственного производства. Так, перемещение по территории РФ немаркированной алкогольной продукции в объёме более 10 л на человека будет наказываться штрафом в размере от 3 до 5 тыс. рублей, а продукт подлежать конфискации.

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