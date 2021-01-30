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Выплаты ветеранам, инвалидам и семьям с детьми: Мишустин подписал постановление об индексации ряда соцпособий

30 января 2021, 19:55  •  55 • В России
С 1 февраля размер ряда социальных пособий в России будет увеличен на 4,9%. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Мера касается выплат пострадавшим от радиации в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, героям СССР и России, инвалидам, гражданам, пострадавшим на производстве, а также семьям с детьми.
 
РИА Новости © Илья Наймушин
 

В России с 1 февраля размер ряда социальных пособий будет увеличен на 4,9%. Постановление премьер-министра Михаила Мишустина об индексации выплат, пособий и компенсаций в 2021 году опубликовано на сайте кабмина.

Коэффициент индексации составит 1,049, она затронет выплаты, предназначенные определённым категориям граждан, среди которых пострадавшие от радиации в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, герои СССР и России, инвалиды, граждане, пострадавшие на производстве, а также семьи с детьми.

«В числе таких выплат — единовременное пособие при рождении ребёнка, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком, единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт в медицинских организациях в ранние сроки беременности, единовременное пособие при передаче ребёнка на воспитание в семью», — говорится в сообщении.

В правительстве напомнили, что с 2018 года установлен единый порядок индексации социальных выплат — один раз в год с 1 февраля, исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год.

Изменения ряда выплат

Напомним, 17 декабря на ежегодной пресс-конференции президент Владимир Путин сообщил, что пенсии по старости неработающим пенсионерам также будут проиндексированы в 2021 году на 6,3%.

5 января о реализации этой меры рассказал глава Минтруда Антон Котяков.

«Средний размер страховой пенсии по старости увеличен на 1039 рублей и с учётом индексации составит 17 541 рубль», — подтвердил он на совещании по социальным вопросам.

Министр уточнил, что повышение пенсий коснулось 32 млн человек, на эти цели направят 374 млрд рублей.

  • РИА Новости
  • © Алексей Сухоруков

С января 2021 года также изменилась методика расчёта минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума — теперь они рассчитываются, исходя не из потребительской корзины, как это было раньше, а из медианного дохода (суммы, когда половина работающих получает больше, половина — меньше).

Теперь размер МРОТ составляет 42% от медианной заработной платы — 12 792 рубля (рост на 5,5%), а прожиточного минимума в целом по России — 11 653 рубля (рост на 3,7%). По оценкам Минтруда, повышение МРОТ затронет 3,9 млн человек.

Величина прожиточного минимума для россиян трудоспособного возраста составляет 109% от прожиточного минимума в целом по стране, для пенсионеров — 86%, а для детей — 97%.

Напомним, в 2020 году на фоне пандемии коронавирусной инфекции власти предоставили бизнесу и населению ряд мер финансовой помощи. Речь идёт о прямых выплатах семьям с детьми, кредитных каникулах, грантах и льготных займах предприятиям на выплату зарплат сотрудникам, а также налоговых отсрочках и послаблениях для компаний и предпринимателей.

Также за последние несколько месяцев в России были упрощены некоторые процедуры для оформления ряда выплат и документов. 

В частности, в ноябре Михаил Мишустин сообщил о введении нового порядка выплат по больничным листам, а также пособий матерям, по которому деньги будут перечисляться не через работодателя, а напрямую из Фонда социального страхования. Пособия теперь будут оформляться автоматически на основании электронного листка нетрудоспособности. По словам премьера, изменения позволят снизить объём бумажной работы в организациях, а люди быстрее получат выплаты. 

5 декабря Мишустин также утвердил порядок уведомления граждан о персональных пособиях и льготах. Согласно нововведениям, информация о доступных мерах социальной поддержки будет появляться в личном кабинете на портале госуслуг, а с 1 июля 2021 года — через чат-бот на сайте госуслуг или по телефону. Также там будут представлены данные о способах получения тех или иных льгот и перечень необходимых для этого документов.

В кабмине напомнили, что существует возможность получить информацию о доступных мерах социальной поддержки при личном обращении в МФЦ, и уточнили, что такой формат останется в силе.

14 января Михаил Мишустин в видеоприветствии участникам Гайдаровского форума сообщил, что в 2021 году главными экономическими приоритетами правительства России станет сохранение бюджетной и долговой устойчивости, снижение инфляции, а также поддержка бизнеса и населения.

«Особый акцент мы сделали на решении социальных задач, на поддержке семей с детьми, людей старших поколений. Они останутся в центре внимания правительства в этом году», — уточнил премьер-министр.

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