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Выплаты в 10 тысяч рублей перечислены на 15 миллионов детей
01 июня 2020, 21:20 • 53 • В России
Первое, что я увидела сегодня утром, это письмо с сайта Госуслуг. Там сообщалось, что обещанная президентом единовременная выплата на детей в размере 10 тысяч рублей мне перечислена. Вскоре на карточку «упали» и деньги. Так начался для меня День защиты детей.
- Выплаты получили родители 15 миллионов детей, этим семьям было направлено в общей сложности 150 миллиардов рублей, - сообщили в Минтруде.
Напомним, выплата в 10 тысяч рублей положена всем, кто имеет детей в возрасте от 3 до 16 лет. Всего в России насчитывается 22 миллиона детей этого возраста.
- Единовременная выплата очень востребована семьями. Совместно с Минкомсвязи и Федеральной налоговой службой мы смогли обеспечить оперативную обработку заявлений с тем, чтобы средства поступили родителям в возможно короткие сроки. Впервые одновременно средства были перечислены семьям сразу на 15 млн детей, и сейчас еще выплаты продолжаются, - рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
Подать заявление на выплату можно до 1 октября на сайте госуслуг.
С 1 июня также началось перечисление пособий на детей от 3 до 7 лет семьям, чей среднедушевой доход ниже одного прожиточного минимума на человека.
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