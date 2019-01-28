«Выплаты повысятся на 4,3%»: правительство России индексировало пособия инвалидам и ветеранам

С 1 февраля размер ряда социальных пособий и выплат увеличится на 4,3%. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Согласно документу, индексация затронет пособия, которые получают ветераны, инвалиды и граждане с детьми. Кроме того, возрастут выплаты при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление «Об утверждении размера индексации выплат пособий и компенсаций в 2019 году». Соответствующий документ размещён на сайте кабинета министров.

«Законодательством в сфере социальной поддержки отдельных категорий граждан предусмотрена индексация выплат, пособий и компенсаций один раз в год с 1 февраля текущего года исходя из коэффициента индексации, определяемого правительством РФ в соответствии с фактическим индексом роста потребительских цен за предыдущий год», — говорится в сообщении.

При этом индексация затронет выплаты, пособия и компенсации, предназначенные ветеранам, инвалидам, гражданам с детьми, а также выплаты при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

РИА Новости

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«Подписанным постановлением установлен коэффициент индексации с 1 февраля 2019 года выплат, пособий и компенсаций, предусмотренных двумя законами Российской Федерации и девятью федеральными законами, в размере 1,043», — отмечается в пояснительной записке документа.

В 2018 году коэффициент индексации равнялся 1,025.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова указывала категории граждан, которые будут получать проиндексированные социальные выплаты. Об этом она сообщила на заседании Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 25 января.

«Повышены будут размеры ежемесячных денежных выплат ветеранам... Героям Советского Союза, Героям России и полным кавалерам ордена Славы... гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний... инвалидам на содержание и ветеринарное обслуживание собак проводников... беременным жёнам военнослужащих, проходящих военную службу по призыву», — заявила Голикова.

«Решение проблемы бедности — главный приоритет президента»

В октябре 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий». Он вступил в силу с начала 2019-го.

В документе говорится о поэтапном повышении возраста выхода на пенсию, который увеличится до 65 лет для мужчин и до 60 — для женщин. Переходный период пенсионной реформы завершится в 2028 году. Наряду с этим повышено пособие по безработице для людей предпенсионного возраста (в 2019 году — 11 280 рублей), утверждена административная и уголовная ответственность за увольнение или отказ в трудоустройства предпенсионеров. Кроме того, с начала 2019-го на 7,05% проиндексированы страховые пенсии неработающих пенсионеров. При этом проживающие на селе получат 25%-ную прибавку к пенсии.

«Если есть такой человек, у которого пенсия составляет 14 414 рублей (мы исходили из этой цифры, это средняя страховая пенсия по старости), то у него ровно на 1000 рублей будет увеличение. Если пенсия ниже, допустим 10 000 рублей, то увеличение составит 705 рублей, потому что индекс увеличения пенсий составляет 7,05%», — пояснял министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

Согласно данным правительства, увеличение пенсий в 2019 году коснётся почти 31 млн россиян.

Помимо этого, российские пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, в 2019 году будут получать надбавку к пенсии в размере 5334 рублей. Между тем в Пенсионном фонде России, в данную категорию не входят лица, получающие социальную пенсию, выплаты по потере кормильца, а также пенсию по инвалидности I группы.

В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин также указывал, что показатели зарплат и пенсий должны выражаться в реальных деньгах, а не в процентах и «гладких и красивых формулировках».

«В предстоящие годы мы должны совершить настоящий прорыв в экономике, инфраструктуре, технологиях, науке и социальной сфере — прежде всего чтобы обеспечить благополучие и новое качество жизни граждан России, широкие возможности для самореализации каждого», — подчеркнул Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что финансовая и макроэкономическая стабильность должны стать той опорой, от которой россиянам «удастся оттолкнуться и совершить рывок». Как он добавил для Путина в настоящее время главным приоритетом является решение проблемы бедности в стране.

«Да, у нас недостаточные темпы роста, по-прежнему слишком много людей живут за гранью бедности, и это является абсолютно неприемлемым. Для президента решение этой проблемы сейчас — главный приоритет», — заявил Песков.