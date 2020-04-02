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Выплаты по маткапиталу будут давать в два раза быстрее — за 5 дней

02 апреля 2020, 15:00  •  56 • В России

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление, ускоряющее получение материнского капитала. Об этом он сообщил на заседании правительства в четверг.

Оформление маткапитала полностью переходит в электронный формат. Благодаря этому сроки рассмотрения заявлений сократятся в три раза - с одного месяца до 10 рабочих дней. А сами средства будут перечислять вдвое быстрее - за 5 дней вместо 10. Маткапитал помимо прочего можно будет использовать для строительства или реконструкции жилого дома на садовом участке, уточнил премьер.

Мишустин также пообещал внести изменения в госпрограмму социальной поддержки граждан с детьми от трех до семи лет, если доход на каждого члена семьи не превышает прожиточного минимума. С 1 января этого года ежемесячная выплата составляет не менее половины прожиточного минимума ребенка в регионе, где он проживает.

Еще одно подписанное премьером постановление устанавливает временный порядок оформления больничных листов и выплаты пособий в период карантина, в том числе работающий людям старше 65 лет. Правила будут распространяться на тех, кто соблюдает режим самоизоляции дома или на даче.

Премьер поддержал идею создания волонтерских оперативных штабов, которые будут помогать пенсионерам с закупкой лекарств и продуктов в связи с коронавирусом. Как отметил Мишустин, ситуация с коронавирусом «требует неравнодушного отношения всех граждан». Правительство собирается выделить на создание таких штабов 242 миллиона рублей.

Помощь получат и россияне, застрявшие за границей. Во многих странах введен карантин и люди не могут добраться из отелей до аэропорта, а большинство авиарейсов отменены.

- Мы выделим полмиллиарда рублей для помощи российским гражданам, которые находятся сейчас за пределами страны. В первую очередь, выделяемые средства пойдут оплату их временного проживания на территории иностранных государств. При необходимости россиянам будут также продлены сроки действия документов, на основании которых они находятся за рубежом, - сообщил Мишустин.

Премьер поручил МИД, Минтрансу и Росавиации составить четкий график возвращения россиян на родину.

- Чтобы люди точно знали, когда и каким рейсом они смогут вернуться, - сказал Мишустин.

В этот четверг заседание правительства впервые прошло на «удаленке» по видеосвязи. Михаил Мишустин общался с членами кабмина из своего рабочего кабинета в Белом доме. Министры тоже находились не дома, а в своих министерских креслах. Накануне на «удаленку» перешел Владимир Путин. Он провел дистанционное совещание с правительством.

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