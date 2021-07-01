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Выплаты пенсий, пособие беременным и обследование переболевших COVID-19: что изменится в жизни россиян в июле

01 июля 2021, 08:25  •  115 • В России
С июля в России пенсии и другие соцвыплаты будут начисляться только на карту платёжной системы МИР. В начале месяца также появится ряд новых социальных пособий, в частности, выплаты беременным женщинам, находящимся в трудном материальном положении, и родителям детей в возрасте от восьми до 16 лет включительно из неполных семей. Кроме того, россияне, переболевшие COVID-19, смогут пройти углублённую диспансеризацию по полису ОМС. Об этих и других нововведениях — в материале RT.
 
РИА Новости © Алексей Филиппов
 

Порядок получения пенсий и соцвыплат

С 1 июля пенсии, ежемесячные выплаты из средств материнского капитала и другие социальные пособия в России можно будет получить только на карту платёжной системы МИР или на счета и вклады с опцией пополнения и снятия. Получать эти средства на карты других платёжных систем будет нельзя.

Изменения не затронут тех, кому выплаты зачисляют на счёт по вкладу (на сберкнижку), номинальный счёт, а также тех, кому средства доставляют почтой. Кроме того, нововведение не коснётся получателей российской пенсии, постоянно проживающих за рубежом.

Изначально процедура перевода пенсионеров на карты МИР должна была завершиться к 1 июля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса сроки несколько раз продлевались.

В случае отсутствия карты МИР банк зачислит средства на счёт, не привязанный к карте. Если такого счёта нет, гражданин должен в течение десяти рабочих дней со дня получения выплаты явиться в банк либо предоставить реквизиты счёта без использования карт — в противном случае банк на 11-й рабочий день вернёт выплату в Пенсионный фонд.

Пособие беременным женщинам

С 1 июля женщинам, вставшим на учёт в медорганизации в ранние сроки беременности и находящимся в трудном материальном положении, будет выплачиваться не единовременное, а ежемесячное пособие. Его размер составит 50% от прожиточного минимума в субъекте РФ.

Право на выплату получат женщины, срок беременности которых составляет шесть и более недель, при этом необходимо соблюсти два условия. Они должны встать на учёт в медицинских организациях в ранние сроки беременности (до 12 недель), а размер среднедушевого дохода их семей не может превышать величину прожиточного минимума на душу населения в регионе.

  • Gettyimages.ru

Ежемесячное пособие на ребёнка в возрасте от восьми до 16 лет

С той же даты вводится новая выплата, которую получат родители ребёнка в возрасте от восьми до 16 лет включительно.

Размер выплаты составит 50% от прожиточного минимума для детей в регионе. Право на помощь получат неполные семьи, если размер среднедушевого дохода не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в субъекте РФ.

Помощь будет выделяться одному родителю в случае, если второй погиб, не вписан в свидетельство о рождении или вписан со слов матери. Выплату также может получить законный представитель ребёнка.

Индексация тарифов ЖКУ

 

1 июля произойдёт плановое повышение тарифов на коммунальные услуги. В 2021 году, как и в предшествующий 2020 год, оплата увеличивается только во втором полугодии.

Тарифы изменятся на 3,2—6,5% в зависимости от региона. Самый низкий рост ожидает Мурманскую область, самый высокий — Чеченскую республику. В Москве повышение составит 4,6%, в Подмосковье — 3,6%, в Санкт-Петербурге — 3,5%, в Ленинградской области — 3,4%.

Льготные ипотечные программы

С июля семьи, в которых после 1 января 2018 года родился ребёнок, смогут взять ипотеку под 6% годовых, а также рефинансировать ранее выданный ипотечный жилищный кредит.

Также продлевается действие льготной ипотечной программы на покупку жилья на первичном рынке. Ставка по ней должна составить не более 7%, а максимальный размер кредита не должен превышать 3 млн рублей.

Бесплатное обследование для переболевших COVID-19

 

С 1 июля россияне, перенёсшие COVID-19, смогут пройти углублённую диспансеризацию, которая будет доступна по полису ОМС до конца 2023 года. Первыми обследование смогут пройти те, кто переболел коронавирусом в тяжёлой и средней форме.

Пройти углублённые обследования смогут все граждане от 18 лет и старше, если диагноз COVID-19 им поставил врач, но не ранее второго месяца после выздоровления.

  • РИА Новости
  • © Михаил Воскресенский

 

Иностранное гражданство у госслужащих

С 1 июля вступает в силу запрет на наличие иностранного гражданства либо вида на жительство или иного права на постоянное проживание на территории другого государства для тех, кто занимает определённые государственные и муниципальные должности.

Речь, в частности, идёт о должностях председателя Счётной палаты, главы Центробанка, губернаторов субъектов РФ, чрезвычайного и полномочного посла РФ в иностранном государстве и постоянного представителя страны при международной организации.

Также лица, имеющие право проживать на территории иностранного государства, не смогут поступить на службу в вооружённые силы, Росгвардию, спасательные воинские формирования МЧС, СВР, органы ФСБ, ФСО. Кроме того, у них не будет возможности работать в органах военной прокуратуры, в военных следственных органах, в госохране, таможне, Следственном комитете, органах внутренних дел, федеральной противопожарной службе и в уголовно-исполнительной системе.

Кроме того, запрет затронет посты уполномоченных по правам человека в регионах России, уполномоченного при президенте по правам ребёнка, омбудсмена по защите прав предпринимателей и уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг. 

Бесплатное размещение рекламы

Сайты, ежедневная посещаемость которых превышает 100 тыс. посетителей в день, будут обязаны с 1 июля бесплатно размещать социальную рекламу. Веб-ресурсы должны распространять социальную рекламу на своих сайтах бесплатно в пределах 5% годового объёма распространяемой ими рекламы. На первом этапе нововведение затронет «Яндекс», Mail.ru, Rambler, Google и Facebook.

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