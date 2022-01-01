Выплаты на детей, ограничение выдачи займов и «приземление» IT-гигантов: что изменится в жизни россиян в январе

С 1 января в России увеличится число семей, получающих ежемесячные выплаты на первого и второго ребёнка в возрасте до трёх лет. Маткапитал будет индексироваться по фактической, а не по прогнозной инфляции. Пенсии по инвалидности и социальные доплаты к ним будут назначаться в беззаявительном порядке. Чтобы снизить закредитованность населения, Центробанк получил право ограничивать выдачу микрозаймов и необеспеченных потребительских кредитов. Вступает в силу закон о праве на отказ от идентификации по биометрии, а единый номер вызова экстренных служб (112) теперь действует по всей стране. Вводится ответственность за частичную неуплату алиментов и начинается формирование электронных реестров лицензий и разрешений на оружие. Иностранные IT-гиганты обязаны открыть в РФ филиал, представительство или зарегистрировать уполномоченное юрлицо. Об этих и других нововведениях января — в материале RT.

Увеличение размера МРОТ и прожиточного минимума

С 1 января 2022 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России вырастет почти на 8,6% — до 13 890 рублей в месяц. Прожиточный минимум увеличится до 12 654 рублей в среднем по стране (для трудоспособного населения — до 13 793 рублей, для пенсионеров — до 10 882 рублей, для детей — до 12 274 рублей).

Индексация этих показателей проведена с небольшим опережением годовой инфляции (около 8,4%). Как подчёркивала вице-премьер Татьяна Голикова, от этих выплат зависят практически все социальные пособия, которые выплачиваются детям, а также федеральная и региональная доплаты к пенсии и страховые выплаты по больничным листам. По оценке властей, в общей сложности повышение соцвыплат и зарплат коснётся 19 млн россиян.

Индексация материнского капитала

Также вступают в силу нормы, в соответствии с которыми маткапитал будет индексироваться по фактической, а не по прогнозной инфляции. Размер материнского капитала будет пересматриваться ежегодно 1 февраля.

Выплаты на детей до трёх лет

С 1 января 2022-го увеличится число семей, которые смогут получать ежемесячную выплату на первого и второго ребёнка в возрасте до трёх лет. Вырастет и сам размер пособия — он будет равен прожиточному минимуму для детей на тот год, когда семья обратилась за выплатой.

Данная выплата положена семьям, в которых среднедушевой доход меньше двух прожиточных минимумов для трудоспособного населения в регионе. Ранее использовался этот показатель на II квартал предыдущего года, а теперь — на год обращения за пособием.

Пенсии по инвалидности без заявления

Теперь страховые и социальные пенсии по инвалидности, а также пенсии по предложению органов службы занятости станут назначать в беззаявительном порядке. Не нужно будет писать заявление и на социальные доплаты к пенсии.

Кроме того, Пенсионный фонд России будет трижды в год уведомлять женщин от 40 лет и мужчин от 45 лет о том, как происходит формирование их пенсии.

Сельская надбавка к пенсии

С 1 января так называемая сельская надбавка к пенсии будет сохраняться вне зависимости от места проживания пенсионера. Ранее повышенные выплаты, положенные отработавшим в сельской местности более 30 лет, можно было получать, только проживая на селе.

Пособие по безработице для детей-сирот

С 1 января 2022 года будет в особом порядке выплачиваться пособие по безработице детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, которые ранее не работали и впервые признаны службой занятости безработными.

В течение шести месяцев со дня регистрации в качестве безработных эти категории граждан будут получать выплаты в размере среднемесячной начисленной зарплаты в соответствующем субъекте РФ. По истечении полугода, а также при достижении ими 23 лет в указанный период размер выплат будет равен минимальной величине пособия по безработице, увеличенной на размер районного коэффициента.

Согласно поправкам, пособие будет назначаться также детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей, которые ранее были временно трудоустроены в свободное от учёбы время (они признаются впервые ищущими работу).

Новый этап программы туристического кешбэка

18 января 2022 года стартует новый этап программы туристического кешбэка, который продлится до 12 апреля. По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, отправиться в поездку можно будет с первого дня продаж и до 30 апреля.

Условия программы остаются прежними: путешествуя по стране, россияне могут вернуть до 20% стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей. Для получения компенсации путёвку нужно оплатить картой МИР, а продолжительность поездки должна составлять не менее двух ночей.

Кроме того, в январе на сайте Ростуризма появится специальный реестр турагентов, что позволит гарантировать безопасный и качественный отдых у проверенных поставщиков туристических услуг.

АГН «Москва»

© Кирилл Зыков

Ограничение выдачи займов

В качестве меры снижения закредитованности населения Банк России получит право ограничивать выдачу необеспеченных потребительских кредитов банками и займов микрофинансовыми организациями. Совет директоров ЦБ будет определять виды займов и кредитов, которых коснутся данные меры, а также порядок ограничения.

«Нововведение защитит людей от попадания в долговую ловушку, поможет сохранить свои средства... Это решение обосновано сложившейся ситуацией на рынке потребительского кредитования: 30% граждан, имеющих кредит, отдают более 80% своего дохода, в итоге попадают в финансовую зависимость», — отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Запрет на списание соцвыплат

Также вступает в силу закон, запрещающий автоматическое списание единовременных социальных выплат в счёт погашения задолженности. Теперь банки смогут делать это только после соответствующего согласия должника.

«Важно, что положения закона будут иметь обратную силу в отношении средств, поступивших на счёт с 1 января 2021 года», — отмечал Володин.

Наказание для лихачей на дорогах

10 января начнёт действовать новая законодательная норма, согласно которой водителям, которые неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение ПДД и были лишены прав, грозит уголовная ответственность, если они снова превысят скорость на 60 км/ч и больше или выедут на встречную полосу.

Право на отказ от идентификации по биометрии

В январе вступает в силу закон, согласно которому нежелание гражданина проходить идентификацию или аутентификацию с использованием его биометрических персональных данных не может стать основанием для отказа в обслуживании и оказании ему государственной или муниципальной услуги.

Меры по защите животных

С января запрещается работа зоопарков, цирков, зоотеатров, дельфинариев и океанариумов без лицензии. «Это позволит обеспечить содержание животных в должных условиях», — отметили в Госдуме.

РИА Новости

© Виталий Тимкив

Информация о льготах

С января россияне смогут получать информацию о мерах соцподдержки при личном посещении органов власти и местного самоуправления, специализированных организаций и МФЦ. До этого получить такую информацию граждане могли через портал госуслуг и по бесплатному телефонному номеру.

Вызов экстренных служб

Закон позволит скоординировать работу экстренных служб. Звонки будут бесплатными, а обратиться за помощью можно будет, даже если на счёте мобильного телефона нет средств.

Налоговый вычет на спорт

С 1 января 2022 года россияне могут рассчитывать на компенсацию государством части денег, потраченных на оплату физкультурно-оздоровительных услуг. Теперь эта категория стала частью социального вычета. Его можно будет применить к доходам, полученным с 1 января 2022 года.

РИА Новости

© Александр Кряжев

Филиалы IT-компаний

С января иностранные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 тыс. пользователей обязаны открыть в России филиал, представительство или зарегистрировать уполномоченное юрлицо. Для нарушителей новых требований предусмотрены меры воздействия — от замедления работы до полной блокировки.

Ответственность за частичную неуплату алиментов

В январе вступают в силу изменения в КоАП и УК РФ, согласно которым должники по алиментам будут нести ответственность даже за их частичную неуплату. Административная ответственность предусматривает наказание в виде обязательных работ до 150 часов, ареста до 15 суток или штрафа в размере 20 тыс. рублей.

«За неоднократное нарушение обязательств по уплате алиментов для тех, кто ранее уже привлекался к административной ответственности, наступит ответственность уголовная: исправительные или принудительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до трёх месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года», — констатировали в пресс-службе Госдумы.

Контроль за оборотом оружия

В январе Росгвардия начнёт формировать и вести в электронном виде реестры лицензий и разрешений, содержащие сведения о приобретении, экспонировании и коллекционировании оружия и патронов к нему. В перечень представленной в реестре информации войдут данные юридических лиц или Ф. И. О. гражданина, которому выдана лицензия или разрешение, его паспортные данные, основание и дата выдачи, а также срок действия документов на оружие.

Поправки к закону о госзакупках

С 1 января вступают в силу поправки к закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Нововведения упростят процедуру закупок и повысят её эффективность.

Как пояснили в мэрии Москвы, в законе появилась универсальная предквалификация, уточнены требования к участникам конкурсных процедур, сократилось количество способов конкурентных закупок, изменились требования к оформлению приёмки выполненных работ и порядок внесения участников в реестр недобросовестных поставщиков.