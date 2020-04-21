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Выплаты мигрантам не помогут: Эксперты предсказали в России социальный взрыв и рост преступности
21 апреля 2020, 08:10 • 177 • Политика
Как считают эксперты, предложение о выплатах мигрантам в России не решит проблему. Более того, ситуация будет только ухудшаться, что чревато социальным взрывом и ростом преступности.
Предложение Агентства стратегических инициатив временно приравнять мигрантов к гражданам России с точки зрения соцвыплат спровоцирует социальный взрыв. Об этом телеканал "360" предупредил депутат Государственной Думы Олег Нилов.
По мнению парламентария, властям не стоит откладывать в долгий ящик миграционный вопрос. Сейчас в РФ проживает около 10 миллионов иностранцев, которые вскоре останутся без работы и денег к существованию.
Более того, мигранты живут скученно, что увеличивает риски распространения коронавируса. И если не обеспечить их едой и лекарствами, могут начаться серьёзные проблемы.
Поэтому Нилов предлагает начать вывозить иностранцев, потерявших работу.
"Нечего ждать, потому что следом идёт кризис и массовая безработица. Я понимаю их правительства, они не хотят два миллиона мигрантов из Москвы с подозрением на заразу. А что делать, это ваши граждане. Мы их тут должны кормить и лечить?" - пояснил он.
Непосредственно президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов предсказывает рост преступности, если иностранные рабочие будут терять работу. По словам эксперта, всплеск будет зафиксирован в ближайшие недели, после чего ситуация начнёт ухудшаться с каждым днём.
Он выступает против выдачи пособий безработным мигрантам, ибо в Европе уже доказали, что вынужденное безделье только подстёгивает преступность.
"Поэтому я всегда был против того, чтобы мы платили какие-то пособия вообще. На эту тему я всегда получал много критики от псевдоправозащитников, но сейчас ситуация такова, что мигранту негде работать", - заявил Коженов РИА ФАН.
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