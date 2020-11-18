Выпады в сторону России влетят в копеечку украинским чиновникам и олигархам

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В Крыму вынесли предупреждение Киеву после ареста наших самолетов

На полуострове прокомментировали выпад властей Незалежной. Действия украинской стороны – провокация, заявил вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов. Он рассказал, чем чревата подобная политика.



Напомним, накануне сообщалось, что в Незалежной решили арестовать 44 самолета авиаперевозчиков РФ за полеты на полуостров. Такая тактика дорого обойдется украинцам. Мурадов напомнил, что в России до сих пор есть немало имущественных объектов как украинских чиновников, так и олигархов. Тем не менее, Киев провоцирует Россию арестовать все это, отметил вице-премьер правительства республики. Он добавил, что выпад Незалежной – это покушение на базисные структуры бизнеса нашей страны. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее громкие заявления о виртуальном аресте наших самолетов прокомментировал глава республики. Сергей Аксенов назвал действия киевских властей мелкой пакостью, которую сделали от бессилия. Российским авиаперевозчикам от подобных решений ни холодно, ни жарко. Самолеты по-прежнему летают. Об аресте самолетов, кстати, украинская сторона сообщает не впервые. В сентябре было заявление о 65 воздушных судах.