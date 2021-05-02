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«Выпадет 44% месячной нормы осадков»: синоптики предупредили о сильных ливнях в Москве

02 мая 2021, 23:45  •  55 • В России
В Москве в ближайшие часы ожидаются сильные ливни, которые продлятся до понедельника, сообщили синоптики. В столице в общей сложности выпадет как минимум 22 мм осадков, что составляет 44% всей месячной нормы. При этом в течение всей недели ожидаются резкие колебания температуры, которые будут сопровождаться переменами в атмосферном давлении.
 
РИА Новости © Максим Блинов
 

В Москве в ближайшие часы ожидаются сильные ливни, которые продлятся до утра понедельника. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он уточнил, что на столичный регион со скоростью 40 км/ч надвигается северо-атлантический циклон.

«Его тёплый фронт уже начинает закрывать Москву многослойными облаками, и ближе к полуночи начнётся дождь, который будет с каждым часом усиливаться, усиливаться и достигнет пика к 6-9 часам утра. И в общей сложности на наш город выпадет как минимум 22 мм осадков, что составляет 44% всей месячной нормы», — рассказал специалист RT.

В ночь на понедельник температура в городе будет +5°С...+10°С, днём столица попадёт в тёплый сектор циклона, что приведёт к улучшению погоды, дожди станут незначительными.

«Кое-где выглянет майское солнце, что наряду с адвекцией тёплого воздуха повысит температурный фон до своей климатической нормы, то есть до климатической нормы мая: +17°С…+19°С в Москве, +15°С…+20°С в Подмосковье. При этом в ночные часы местами по югу Подмосковью возможны мозаичные молниевые разряды», — сообщил Тишковец. 

При этом во вторник ожидается похолодание, ночью температура опустится до +4°С…+9°С, днём воздух прогреется до +5°С…+10°С. Погода в столице 4 мая будет пасмурной, ожидаются кратковременные дожди. Синоптик добавил, что в течение всей недели будут наблюдаться резкие колебания температуры, что будет сопровождаться переменами в атмосферном давлении.

«Это будет сопровождаться резкими переменами в атмосферном давлении, за сутки изменения которого будут достигать 10 мм. рт и более, что негативно скажется на самочувствии людей», — отметил Тишковец.

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в разговоре с RT сообщил, что надвигающийся на Москву сильный ливень начнётся в ночь на 3 мая на юге, юго-востоке Подмосковья, на границе с Тульской, Рязанской областями, будет смещаться на восток и в течение ночи и в первую половину дня пройдёт по Подмосковью, Москве, а далее перейдёт во Владимирскую, Ивановскую, Ярославскую область.

  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

«Там очень сильные дожди будут: как раз Тверь, то есть верхняя Волга, район от Рыбинска до Твери, Ярославль — здесь может выпасть в отдельных местах в течение 3-4 мая от четверти до трети месячной нормы осадков», — рассказал специалист.

Первая декада мая в столичном регионе будет сопровождаться дождливой погодой из-за присутствия атлантических циклонов в большинстве субъектов европейской территории, добавил Варакин. 

«Дожди пройдут по Псковской, Новгородской областях, по Ленинградской области. Будут интенсивные дожди в Центральной России, то есть это Тверская, Ивановская, Ярославская, Московская область. Начиная с сегодняшней ночи и до конца завтрашнего дня. Сегодня температура чуть ниже нормы, холодная ночь была, где-то на 2-3 °С ниже нормы», — пояснил он.

Завтра температура вновь поднимется до +16°С…+18°С. 4 и 5 мая вновь похолодает, сообщил синоптик.

«Завтра у нас наиболее тёплый день, если брать ближайшие пять дней, если конкретно брать Москву, Рязанскую область, Тульскую область. Сегодня очень тёплая погода, и пока фронт не пройдёт, по Центрально-Чернозёмным областям: Воронежская, Липецкая области, Курская — там до +25°С. То же самое можно говорить про юг России, в Ростовской области, 3 мая, в отдельных местах, до +25°С», — заключил он.

Тем временем в столичном комплексе городского хозяйства сообщили, что городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды.

«Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды. В ночь на 3 мая в столице ожидается дождь, местами сильный, гроза, порывы ветра до 15 м/с. Днём 3 мая порывы ветра усилятся до 18 м/с», — говорится в заявлении.

Накануне Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра и дождя. Предупреждение о ветре порывами 15-18 метров в секунду действует в Москве с 15:00 воскресенья до 15:00 вторника, в Подмосковье — с 13:0 воскресенье до 13:00 вторника.

Предупреждение о дожде, местами сильном, действует и в столице, и в области с 21:00 2 мая до 09:00 3 мая.

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