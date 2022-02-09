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Выпад Борреля против Путина и Си обнулили в Кремле простым фактом

09 февраля 2022, 13:55  •  137 • Политика
В Кремле раскритиковали заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля после совместного заявления Владимира Путина и Си Цзиньпина. Евродипломат назвал Россию и Китай авторитарными государствами. В Кремле же обнулили выпад Борреля всего одним простым фактом, напомнив дипломату, что это "крупные суверенные страны со своей политической системой и своей системой устройства государства".
На Западе весьма критично отнеслись к ранее сделанному совместному заявлению президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина. Не прошёл мимо него и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, назвав Россию и Китай авторитарными государствами. В частности, евродипломат предупредил о том, что, мол, речь идёт о создании "сильного альянса двух авторитарных режимов".
В Кремле обнулили выпад Борреля против Путина и Си одним простым фактом, напомнив ему о том, что он рассуждает о "крупных суверенных странах со своей политической системой и своей системой устройства государства".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал абсолютное несогласие с той оценкой, что дал нашей стране и Китаю Боррель.
"Мы не думаем, что Евросоюз вправе давать такие оценки Российской Федерации или Китайской Народной Республике", - особо подчеркнули в Кремле, напомнив о том, что в России с уважением относятся к устройству других государств и не вмешиваемся в их внутренние дела. Но и на такое же отношение к нашей стране рассчитывают. Заявления же, подобные тому, что сделал евродипломат, "в такую логику не укладываются".

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