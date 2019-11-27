Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Признайте курдов террористами: Турция идет против НАТО
Отомстить России за всё: США требуют не пускать Россию в Токио, нейтральный флаг...
Не нашли замену? Польские военные опять сядут за штурвалы истребителей МиГ-29
"Турция держит в плену Восточную Европу": Анкара не даёт НАТО противос...
Главная / В мире

«Выпад авангарда»: четыре страны потребовали от России предоставить Украине доступ к Азовскому морю

27 ноября 2019, 15:09  •  166 • В мире
Россия должна уважать территориальную целостность Украины и обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море. Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел Литвы, Эстонии, Швеции и Украины, сделанном в контексте передачи Киеву военных кораблей, устроивших в ноябре 2018 года провокацию в Керченском проливе. Главы внешнеполитических ведомств также возложили ответственность на Москву за отсутствие результатов в урегулировании ситуации в Донбассе. Как отметили в Совфеде, с негативным заявлением выступил «авангард» европейских стран, в то время как большая часть государств континента настроена на налаживание отношений с Россией.
 
Крымский мост в Керченском проливе, соединяющий Чёрное и Азовское моря РИА Новости © Алексей Мальгавко
 

Заявление глав МИД четырёх стран (Украины, Литвы, Эстонии и Швеции) относительно Азовского моря безосновательно, заявил RT первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Он, в частности, напомнил о наличии правил прохода судов через Керченский пролив.

«Этот альянс между странами, в частности между Швецией и Украиной, мы наблюдаем и на парламентской ассамблее ОБСЕ. Представители Швеции во всём и всегда поддерживают украинскую делегацию, в том числе в её русофобских нападках. Так что это всё звенья одной цепи и одной политики. Подобные высказывания не делают чести политикам данных стран. Как мы знаем, сейчас Европа настроена на уменьшение конфронтации, на налаживание контактов с Россией. Но эти страны продолжают мутить воду», — сказал Джабаров.

Постоянный мониторинг в районе Крымского моста отвечает требованиям национальной безопасности России и позволяет сохранить мирное небо над полуостровом. Такое мнение высказал депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. По его словам, даже когда отношения между Москвой и Западом станут более радужными и дружескими, патрулирование и контроль за ситуацией в Керченском проливе не прекратится. 

«Проходного двора для всех желающих в Керченском проливе не будет. Мы сделали жест доброй воли — передали Украине корабли-нарушители, вернули на родину моряков. Если в Киеве думают, что сейчас эти позитивные шаги со стороны Москвы превратятся в привычку и начнут расти в геометрической прогрессии, то это политическое заблуждение. И сколько бы стран ни обращались к нам с просьбой или требованием оставить Керченский пролив, этого не произойдёт. К тому же Западу стоило бы поучиться у России, как нужно вести диалог — не бряцать оружием у границ, а разговаривать, делать шаги навстречу друг другу», — пояснил парламентарий в беседе с RT.

В свою очередь, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал заявление руководителей внешнеполитических ведомств четырёх государств «выпадом авангарда».

«Главы МИД Швеции, Литвы, Эстонии и Украины призвали к продлению санкций против России. Из них лишь три страны имеют отношение к санкциям ЕС — Украина ни при чём. Нет в группе ни Латвии, ни Польши, ни Британии, ни ещё 21 страны ЕС. Это выпад авангарда. Остальные ждут 9 декабря в Париже», — написал сенатор в Twitter.

Накануне министры иностранных дел Украины, Швеции, Эстонии и Литвы призвали Россию к соблюдению международного права и его основополагающих принципов. Кроме того, Вадим Пристайко, Анн Линде, Урмас Рейнсалу и Линас Линкявичус осудили «нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины» со стороны РФ. Они также возложили на Россию ответственность за конфликт в Донбассе, к разрешению которого мирным путём активно прилагает усилия Киев.

«Мы последовательно проводим политику непризнания (воссоединения Крыма с Россией. — RT), в том числе посредством ограничительных мер», — говорится в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств.

Кроме того, в контексте передачи Киеву военных кораблей, участвовавших в провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 года, Москву призвали выполнять международные обязательства, «обеспечив беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море и свободу навигации» Украине.

Как следует из фотографий, представленных МИД Эстонии, на встрече в Таллине отсутствовала шведский министр Анн Линде. На момент публикации статьи на сайте внешнеполитического ведомства скандинавской республики также отсутствует информация о совместном заявлении стран.

  • Линас Линкявичус, Вадим Пристайко и Урмас Рейнсалу на встрече в Таллине
  • Flickr
  • © Estonian Foreign Ministry

Напомним, что 25 ноября 2018 года корабли Военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и вошли в территориальные воды страны, после чего для их остановки были задействованы сотрудники погранслужбы ФСБ. На борту буксира «Яны Капу» и малых бронированных артиллерийских катеров «Никополь» и «Бердянск» находились 22 моряка и два сотрудника СБУ, их задержали. Задержанным предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации, совершённое организованной группой). Однако в результате договорённости между президентами двух государств — Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским — все украинские военные вернулись на родину в ходе обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной в формате «35 на 35». 18 ноября Москва передала Киеву военные корабли, однако украинская сторона выступила с обвинениями относительно состояния судов и заявила о краже с них различной техники.

Помимо этого, в Киеве после инцидента в Керченском проливе начали выражать претензии к России по вопросу доступа к акватории Азовского моря. Так, в феврале Павел Климкин, занимавший на тот момент пост министра иностранных дел Украины, даже анонсировал скорый разрыв договора о правовом статусе акваторий, подписанный 24 декабря 2003 года. Соглашение по-прежнему в силе, в ноябре страны пришли к консенсусу по большинству пунктов протокола по использованию природных ресурсов Азовского моря.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



166
Источник
Похожие новости
27 ноября 2019, 15:09
«Выпад авангарда»: четыре страны потребовали от России предоставить Украине доступ к Азовскому морю
27 ноября 2019, 15:24
"Худшее, что я когда-либо видел": В жестокой расправе над американкой заподозрили "русских диких свиней"
27 ноября 2019, 15:24
"Нема дурных": Витязева - о говорящей реакции украинцев в Эстонии на приглашение Зеленского "домой"
26 ноября 2019, 23:09
"Монстр-убийца и урод": Чешские власти похвалились, как оскорбили на ТВ русского маршала-освободителя Праги
26 ноября 2019, 16:39
"Из России с любовью": Российская керамистка показала индийцам, как делают настоящий фарфор
27 ноября 2019, 02:24
Пять причин, почему Блумберг не сможет победить Трампа
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 ноября 2019, 08:54
"Надеюсь, американцам раздали туалетную бумагу?": Испанские пользователи по...
27 ноября 2019, 02:24
Истребители подняты в воздух: В Вашингтоне зафиксировано нарушение воздушного простра...
27 ноября 2019, 02:24
В Вильнюсе российская несистемная оппозиция хоронила Путина – порвали два баяна
27 ноября 2019, 08:54
"Небесная сотня" - фальшивка: "В честном расследовании смертей на Майд...
27 ноября 2019, 02:24
"Это будет Нобелевская по физике": В Рунете нашли серьёзный просчёт в газов...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 ноября 2019, 10:09
"Путин, прекрати!": Ветер "сдул" российское Азовское море на Украину
26 ноября 2019, 16:39
"Генштаб сломался": Пользователи задали Киеву неудобный вопрос о "войне" с Россией
20 ноября 2019, 17:39
"Либо вешать, либо бежать": В России предсказали неоднозначное будущее для Украины
25 ноября 2019, 04:54
"Идиот... Это мы поняли ещё по Иловайску": Даже после разоблачения вброса в Киеве идут "унитазные споры"
24 ноября 2019, 19:09
"Де Крим???? Как где, дома Крым - в России": Британский The Economist "выбил почву" из-под ног украинских дипломатов
24 ноября 2019, 00:54
В Думу на следующей неделе внесут законопроект, обязывающий росгвардейцев представляться
22 ноября 2019, 08:39
Дело о пропавшей сантехнике
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.