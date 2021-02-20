Вёсла или колёсная техника?! Обещание Пентагона Украине вызвало жаркую дискуссию

Обещание Пентагона Украине вызвало жаркую дискуссию среди русских. Если основываться на риторике официального Киева, то в России должны были замолчать в напряжённом ожидании после слов американского министра обороны, однако в реальности в Сети разгорелся жаркий ироничный спор.

Речь идёт о заявлении министра обороны США Ллойда Остина, который пообещал украинскому коллеге Андрею Тарану помощь в борьбе с "российской агрессией". По словам главы Пентагона, Вашингтон "продолжает твёрдо поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины".

Стоит отметить, что "российская агрессия", которая, по словам украинских властей, продолжается вот уже семь лет, вызывает у подавляющего большинства только улыбки, иронию и в некотором роде усталость. После заявления Пентагона русские выдвинули свои версии:

"Неужели дадут вёсла к лодкам?!" - пишет karyleff.n.

"Лучше бы он Украине вакцину пообещал, а то они от вируса перемрут больше, чем от "российской агрессии", - отметил Абрам Махмудович Нечипоренко.

"Организует толковое отступление", - предполагает Андрей Е.

"По ходу Пентагону опять надо куда-то колёсную технику списать... Помогальщики, блин..." - смеется X-six.