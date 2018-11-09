«Вёл себя тихо, режим не нарушал»: бывший начальник амурской колонии рассказал о поведении Цеповяза

Бывший начальник амурской исправительной колонии №3 Сергей Картавцев в эксклюзивном интервью RT рассказал о первых месяцах пребывания в ИК члена кущёвской ОПГ Вячеслава Цеповяза. По словам Картавцева, в 2015 году Цеповяз не нарушал режим и «ничем не выделялся среди других заключённых». Также экс-глава учреждения рассказал, при каких обстоятельствах могли быть сделаны снимки, на которых Вячеслав Цеповяз ест крабов, икру и жарит шашлыки.

Вячеслав Цеповяз был финансистом банды Сергея Цапка, которая действовала в станице Кущёвской Краснодарского края. В 2010 году члены ОПГ убили 12 человек, в том числе четверых детей. Цеповяз был приговорён к 20 годам лишения свободы, позже ему сократили срок до 19 лет и 10 месяцев.

Ранее в СМИ появились фотографии, на которых Цеповяз ест икру, крабов, жарит шашлыки и разговаривает по мобильному телефону. Снимки вызвали широкий резонанс, при этом представители ФСИН подтвердили их подлинность. Следственный комитет возбудил уголовное дело против сотрудников исправительной колонии №3 по факту превышения полномочий.

По версии следствия, сотрудники ИК-3 создавали для Цеповяза привилегированные условия. Сам Цеповяз уже был допрошен по этому делу.

Бывший начальник амурской исправительной колонии №3 Сергей Картавцев в эксклюзивном интервью RT рассказал, что прежде Цеповяз не нарушал распорядок.

— Я работал в колонии до июня 2015 года, а Цеповяз пришёл в феврале. Поэтому я его особо не запомнил. Я знал, что среди заключённых есть бандит, который совершал убийства на Кубани. Но он же ничем не выделялся среди остальных.

У нас же в колонии контингент — это насильники, убийцы, террористы, людоед даже один сидел. Но Цеповяз тогда в колонии вёл себя тихо, режим не нарушал. Ничего такого о нём мне ни оперативники, ни «безопасники» не докладывали.

— В сети появились фотографии, на которых Цеповяз ест икру и крабов, жарит шашлыки и общается по мобильному телефону. Эти снимки сделаны в колонии?

— Говорят, что эти снимки были сделаны в 2015 году. Но, скорее всего, фото делались позднее. Например, очень похоже, что на одной из фотографий Цеповяз сидит в комнате воспитательной работы 10-го отряда. Но при мне там была другая обстановка: не было белых диванов, а стены были выкрашены в салатовый цвет. И кстати, насколько я помню, Цеповяз был либо в пятом, либо в четвёртом отряде. Я, кстати, сейчас на фото смотрю и не могу вспомнить, чтобы я хоть раз лично с ним беседовал.

— А фото с шашлыками сделано в промзоне?

— Я долго рассматривал фон, но так и не понял, в каком месте они были сделаны. Возможно, всё это происходит возле подсобного хозяйства, которое располагается в промзоне. Но в случае с шашлыками режим должен был в любом случае отреагировать. Это очень серьёзное нарушение — открытое пламя. Может, он действительно сымитировал жарку шашлыка, как сейчас в посёлке говорят. Но я не знаю.

— Во ФСИН заявили, что все эти нарушения допускались при прежнем руководстве...

— Меня самого это очень сильно удивило.

— А вас опрашивали следователи или прокуроры?

— Нет, пока мне никто никаких вопросов не задавал.

— Жена Цеповяза заявляла в интервью, что она давала деньги на покупку ульев для пасеки...

— У нас было несколько ульев. Но пчёл там практически не было и мёда тоже. Запустить её не удавалось никак. А в 2016 году наш областной УФСИН официально сообщил, что в колонии готовят к открытию пасеку из 80 ульев, а мёд планируют продавать населению.

— Вчера члены ОНК рассказали, что на территории колонии было кафе для заключённых. Насколько это было законно?

— Да, кафе было и работало. И осуждённые могли приобретать там за деньги с лицевого счёта и блины (мы их сами пекли), и молоко из подсобного хозяйства. Всё это было официально и проходило через бухгалтерию. Осуждённые имеют право расходовать денежные средства на приобретение продуктов питания.

— В центральном аппарате ФСИН заявили, что доступ к мобильной связи — главное нарушение, зафиксированное на фотографиях…

— Это действительно проблема. И она есть везде. У нас часто случались перебросы в ночное время через охраняемое ограждение. С воли — в зону, через забор. Было зафиксировано много таких случаев. Забрасывали телефоны, наркотики и алкоголь. Мы задерживали этих людей и привлекали и к административной, и к уголовной ответственности. По каждому случаю выявления у заключённого мобильного телефона проводили проверки и в вышестоящие органы сообщали. Что касается Цеповяза, мне подчинённые не докладывали о том, что он нарушал режим.