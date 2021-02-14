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Вынырнет ли президент Анджей Дуда из трясины политического забвения?

14 февраля 2021, 17:30  •  265 • В мире
При любом исходе борьбы в правящей партии внешняя политика Польши останется антироссийской и проамериканской
С осени прошлого года Польша пребывает в состоянии политического кризиса. Находящаяся у власти партия «Право и справедливость» противоборствует с либеральной «Гражданской платформой». Движение «Общепольская забастовка женщин» устраивает демонстрации и требует отставки правительства; за спиной этих женщин, говорят, стоит Джордж Сорос. Собственно, «Право и справедливость» – это коалиция из партий побольше и поменьше; в течение полугода коалиция могла распасться несколько раз, что означало бы досрочные парламентские выборы и вероятную победу соперников-либералов.
С началом 2021 года к этому клубку склок и интриг добавилась борьба внутри правящей партии, возглавляемой Ярославом Качиньским. Загвоздка – в президенте Анджее Дуде. Летом прошлого года он повторил успех пятилетней давности и переизбрался на второй срок. По конституции у президента широкие полномочия, но нити управления государством сосредоточены в руках Качиньского. А после того как Дуда второй раз выиграл выборы, его полностью отодвинули от политики, оставив ему лишь церемониальные функции.
Особенно это заметно на фоне событий в Белоруссии. Аппарат премьер-министра Матеуша Моравецкого разработал «план Маршалла для Беларуси». Когда в первых числах сентября в Варшаву пожаловала Тихановская, встречалась она только с Моравецким и министрами его правительства. Только в конце октября, опять приехав в Польшу, Тихановская побывала в канцелярии президента.
Дуда неоднократно пытался вынырнуть из трясины политического забвения. Сейчас мы наблюдаем новую попытку. В январе президент учредил собственный «карманный» МИД – Бюро международной политики. Его начальником назначили Кшиштофа Щерского, до этого руководившего канцелярией Дуды. Бюро должно заниматься таким чувствительным для Польши вопросом, как отношения с США.
Антоний Мацеревич. Фото: wyborcza.pl
Маневры президента заметили, и последовала медиаатака. Возглавил её Антоний Мацеревич, один из столпов «Права и справедливости» и человек, близкий к Качиньскому. В молодости Мацеревич отчаянно боролся с коммунизмом, стоял у истоков «Солидарности», в 2015-2018 гг. был министром обороны, ныне является заместителем председателя партии и старейшим депутатом сейма.
Мишенью для Мацеревича стал новый польский посол в России Кшиштоф Краевский. В эфире канала TV Republika дипломата обвинили в том, что он был агентом органов государственной безопасности социалистической ПНР при президенте Ярузельском. В 90-х годах Краевский прошёл люстрацию, но Мацеревича это не убедило; вместе с политологом Ежи Таргальски и журналисткой Доротой Каней пан Антоний ударился в рассуждения о том, что польский госаппарат до сих пор наводнён агентурой коммунистических спецслужб. Пока что Краевский никак не доберётся до Москвы, в МИД не могут внятно назвать срок прибытия дипломата к месту службы. Основной удар, однако, направлен не на Краевского, а на Дуду, ибо послов назначает президент.
Анджей Дуда (справа) и Мариуш Блащак (слева) после учений «Зима-2020». Фото: prezydent.pl
Затем последовали штабные учения «Зима-2020». По сценарию Войско Польское отражало нападение с востока. В итоге через четыре дня враг стоял у стен Варшавы, а через двадцать дней польская армия была полностью разгромлена. За ходом виртуальных сражений наблюдали Анджей Дуда и министр обороны Мариуш Блащак. По окончании учений Дуда сказал, что получен хороший урок. Это был выпад в адрес Блащака...
Через пару дней, нарушая режим секретности, информацию об учениях слили в СМИ. Виноватым сделали начальника Генерального штаба Раймунда Анджейчака: якобы войну с Россией проиграл он. У Анджейчака хорошие отношения с президентским дворцом и плохие с министерством обороны. Анджейчака уже не раз пытались перевести на другую должность, а теперь он оказался заложником схватки между противоборствующими группировками в «Праве и справедливости».
Генерал Раймунд Анджейчак. Фото: Polska Agencja Prasowa
Дуда, впрочем, не сдаётся. 9 февраля он принял участие в саммите инициативы 17+1 в режиме видеоконференции. Формат 17+1 создан Китаем для развития сотрудничества со странами Центральной и Восточной Европы. Присутствие Дуды на мероприятии – факт удивительный. Все предыдущие годы Варшава старательно подыгрывала Вашингтону, запрещала китайцам создавать на своей территории сеть 5G, выдавливала Huawei, а однажды обвинила сотрудника польского филиала этой компании в шпионаже в пользу КНР.
Однако Дуда не только посетил онлайн-саммит, где впервые появился председатель КНР Си Цзиньпин, но и демонстративно не обратил внимания на предупреждение из-за океана. Предупреждением был недвусмысленный намёк Майкла Карпентера, фигуры приметной: этот бывший чиновник Пентагона является исполнительным директором Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement и экспертом Атлантического совета; в кампании по выборам 2020 года в США он был советником Джо Байдена по международным вопросам. Ряд стран (Болгария, Румыния, Словения и прибалтийские республики) поняли намёк правильно, и их лидеры саммит 17+1 проигнорировали. А Дуда с китайцами пообщался и заявил, что «ни одно важное событие, касающееся Центральной и Восточной Европы, не может проходить без участия Польши».
Президент Польши во время саммита 17+1. Фото: prezydent.pl
Ещё более поразительно, что польский президент стал подавать некие сигналы Москве. 5 февраля на сайте РБК за подписью Дуды вышла статья «Развитие приходит со свободой». Её появление в российском издании само по себе необычно. Ранее Дуда разглагольствовал о том, что поляки храбрее русских, а 24 января в интервью Financial Times заявил, что России нельзя доверять, что против неё надо ужесточать санкции. В статье в РБК пространно восхваляются достижения Центральной Европы после распада Восточного блока, рисуются заманчивые перспективы, а заканчивается статья словами: «Приглашаем вас принять участие в этом увлекательном приключении». То есть другим предлагается подключиться к построению «прекрасного будущего Центральной Европы». При этом в статье Дуда обвиняет РФ в агрессивной политике, в посягательстве на территориальную целостность Украины, в создании угроз трансатлантической безопасности. Сейчас польский президент готовится выступить в Совете ООН по правам человека в связи с «делом Навального».
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Так в чём смысл «сигнала» и смысл появления этой статьи в российском издании?
Ясно, что Дуда пытается повысить свой политический вес. Однако партийная верхушка «Права и справедливости» относится к Дуде пренебрежительно. В бытность Мацеревича министром обороны имел место случай, когда министр запретил подчинённым контактировать с президентом, хотя тот и является верховным главнокомандующим.
Чем бы ни завершилась эта склока внутри «Права и справедливости», внешняя политика Польши останется прежней – антироссийской и проамериканской.
Заглавное фото: dialog.ua
Сергей ПАВЛЕНКО

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