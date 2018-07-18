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Вынужденные манёвры: почему Трамп заявил об ответственности Москвы за «вмешательство» в выборы 2016 года
18 июля 2018, 13:54 • 92 • В мире
Американский лидер Дональд Трамп согласился с выводами разведки о «российском вмешательстве» в президентские выборы в 2016 году. Глава Белого дома также пообещал предотвратить любые попытки повлиять на предстоящие выборы в конгресс, которые состоятся в 2018 году. Между тем по итогам саммита в Хельсинки Трамп говорил об отсутствии доказательств, позволяющих обвинить РФ. Также президент США выступил против использования слова «противник» в отношении России. По его словам, налаживание отношений между странами — это всегда хорошо. По мнению экспертов, такая смена риторики характерна для Трампа: он вынужден постоянно маневрировать из-за внутриполитической ситуации в Соединённых Штатах.
Президент США Дональд Трамп на встрече с представителями конгресса по итогам саммита в Хельсинки Reuters © Leah Millis
Россия не является главным противником Соединённых Штатов. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News. По его словам, несмотря на сильную армию, объёмы российской экономики меньше, чем у Китая.
Ранее он неоднократно называл президента России Владимира Путина своим соперником. Разъяснение этой формулировки он дал по итогам саммита в Хельсинки, подчеркнув, что это комплимент российскому лидеру.
Кроме того, Трамп отметил, что в своих суждениях не является «пророссийским» или отстаивающим интересы какой-либо другой страны. По его словам, все его действия направлены на обеспечение безопасности Соединённых Штатов. В этой связи глава Белого дома напомнил, что Россия и США контролируют 90% ядерного оружия в мире. «Ладить с Россией (и не только по этой причине) — это хорошо, а не плохо», — пояснил он.
Кроме того, американский лидер напомнил о взаимодействии Вашингтона и Москвы во Второй мировой войне. При этом, по его мнению, победу в борьбе с нацистами одержали именно американцы, но при помощи Советского Союза.
«Во время Второй мировой войны Россия потеряла 50 млн человек и помогла нам победить в войне. Россия реально нам помогла», — заявил Трамп.
Заявление Трампа об экономической неконкурентоспособности России — это просто смешно. Такое мнение выразил политолог Михаил Синельников-Оришак.
«В последнее время именно Россию называют главным злом. Но если мы даже в экономическом плане не дотягиваем до США, то, может, Америке не стоит тратить столько сил, средств и ресурсов на противодействие? И вообще не следует вести диалог с Россией?
У нас сейчас нет особых точек соприкосновения с США. В принципе, за всю историю большую часть времени мы существовали параллельно друг другу», — подчеркнул он в беседе с RT.
«Вмешательство» без сговора
Добавим, что 17 июля американский президент выступил перед членами конгресса США. В ходе своей речи он изменил формулировку о «российском вмешательстве» в выборы 2016 года, представленную им на пресс-конференции по итогам саммита с Владимиром Путиным в Хельсинки. Тогда он подчёркивал отсутствие доказательств, позволяющих обвинить Россию в попытках повлиять на исход выборов.
Как объяснил ситуацию сам Трамп, он просто оговорился: забыл употребить частицу «не» во время своего выступления в столице Финляндии. «В ключевом предложении своего выступления я произнёс «было» вместо «не было», — пояснил Трамп.
Глава Белого дома также заявил о полной поддержке выводов американского разведывательного сообщества по делу о «вмешательстве» Москвы в выборы США.
Также американский лидер пообещал предотвращать любые попытки со стороны Кремля вмешаться в промежуточные выборы в конгресс, которые пройдут в ноябре 2018 года.
При этом президент США вновь подчеркнул, что прошедшая встреча с российским лидером была очень важна и прошла в очень хорошем ключе. Он добавил, что налаживание диалога с Россией после стольких лет напряжённых отношений — это хорошо. «Моя встреча с президентом Путиным стала огромным успехом, но только не для фейковых СМИ», — написал Трамп в Twitter.
Добавим, что ранее президент России Владимир Путин в интервью Fox News подчеркнул, что страна никогда не вмешивалась во внутренние дела США, тем более в выборы.
«Вы действительно считаете, что с территории Российской Федерации можно было повлиять на выборы в Соединённых Штатах? Повлиять на выбор миллионов американцев? Это просто смешно», — заметил Путин.
Глава государства призвал не делать отношения между двумя странами заложником внутриполитической борьбы в Америке. Путин заметил, что в результате хакерской атаки на сервер Демократической партии, якобы совершённой российской стороной, были обнаружены факты подтасовки в пользу одного из кандидатов, что привело к отставке высшего руководства демократов.
В пятницу, 13 июля, власти Соединённых Штатов предъявили обвинения во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году 12 гражданам России. Как считает американский Минюст, обвиняемые являются сотрудниками Главного разведывательного управления. Между тем такая «злонамеренная деятельность» россиян, как её часто называют в Вашингтоне, не повлияла на исход президентских выборов 2016 года.
«Трампа вынуждают так действовать»
Как отметил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, изменение формулировок свойственно Трампу после возвращения в США из зарубежных поездок.
«Так было и год назад, после встречи с Путиным в Ганновере. В политике манёвры неизбежны. Важно другое: будет ли после саммита прогресс на обсуждавшихся направлениях? Мяч на стороне США», — написал он в Twitter.
Для Трампа достаточно характерно менять своё мнение. Об этом заявила старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, политолог-американист Виктория Журавлёва. По её словам, в этом нет ничего удивительного: ведь американский лидер действует в соответствии с обстоятельствами. Она отметила, что главу Белого дома жёстко критикует не только Демократическая партия, но и многие представители своей, Республиканской, партии.
«Сейчас в Штатах в принципе очень высок уровень критичного восприятия России и любых попыток президента восстановить отношения. Вести себя по-другому в этих условиях Трамп не может. Вообще удивительно, что он приехал и попытался наладить контакт, потому что в США к этому относятся очень негативно. Демократы уже пытаются развивать из этой поездки историю, что президент как-то связан с Россией, «продаёт страну». Такими лозунгами уже полна либеральная пресса. Все эти условия вынуждают президента так действовать», — пояснила Журавлёва RT.
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