Вынужденные манёвры: почему Трамп заявил об ответственности Москвы за «вмешательство» в выборы 2016 года

Американский лидер Дональд Трамп согласился с выводами разведки о «российском вмешательстве» в президентские выборы в 2016 году. Глава Белого дома также пообещал предотвратить любые попытки повлиять на предстоящие выборы в конгресс, которые состоятся в 2018 году. Между тем по итогам саммита в Хельсинки Трамп говорил об отсутствии доказательств, позволяющих обвинить РФ. Также президент США выступил против использования слова «противник» в отношении России. По его словам, налаживание отношений между странами — это всегда хорошо. По мнению экспертов, такая смена риторики характерна для Трампа: он вынужден постоянно маневрировать из-за внутриполитической ситуации в Соединённых Штатах.

Россия не является главным противником Соединённых Штатов. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News. По его словам, несмотря на сильную армию, объёмы российской экономики меньше, чем у Китая.

«У них мощные вооружённые силы, но их экономика, как вы знаете, гораздо слабее, чем у Китая. Я даже не употребляю слово «противник». Мы все можем работать сообща. Все могут преуспеть и жить в мире», — заявил Трамп, отвечая на вопрос, рассматривает ли он РФ как основного противника США.

Ранее он неоднократно называл президента России Владимира Путина своим соперником. Разъяснение этой формулировки он дал по итогам саммита в Хельсинки, подчеркнув, что это комплимент российскому лидеру.

Кроме того, Трамп отметил, что в своих суждениях не является «пророссийским» или отстаивающим интересы какой-либо другой страны. По его словам, все его действия направлены на обеспечение безопасности Соединённых Штатов. В этой связи глава Белого дома напомнил, что Россия и США контролируют 90% ядерного оружия в мире. «Ладить с Россией (и не только по этой причине) — это хорошо, а не плохо», — пояснил он.

Кроме того, американский лидер напомнил о взаимодействии Вашингтона и Москвы во Второй мировой войне. При этом, по его мнению, победу в борьбе с нацистами одержали именно американцы, но при помощи Советского Союза.

«Во время Второй мировой войны Россия потеряла 50 млн человек и помогла нам победить в войне. Россия реально нам помогла», — заявил Трамп.

Заявление Трампа об экономической неконкурентоспособности России — это просто смешно. Такое мнение выразил политолог Михаил Синельников-Оришак.

«В последнее время именно Россию называют главным злом. Но если мы даже в экономическом плане не дотягиваем до США, то, может, Америке не стоит тратить столько сил, средств и ресурсов на противодействие? И вообще не следует вести диалог с Россией?

Раньше мы действительно были противниками в полном смысле этого слова. Сейчас об этом говорить странно. Конкуренты — да. И это неплохо: идёт на пользу, помогает развиваться.

У нас сейчас нет особых точек соприкосновения с США. В принципе, за всю историю большую часть времени мы существовали параллельно друг другу», — подчеркнул он в беседе с RT.

«Вмешательство» без сговора

Добавим, что 17 июля американский президент выступил перед членами конгресса США. В ходе своей речи он изменил формулировку о «российском вмешательстве» в выборы 2016 года, представленную им на пресс-конференции по итогам саммита с Владимиром Путиным в Хельсинки. Тогда он подчёркивал отсутствие доказательств, позволяющих обвинить Россию в попытках повлиять на исход выборов.

Как объяснил ситуацию сам Трамп, он просто оговорился: забыл употребить частицу «не» во время своего выступления в столице Финляндии. «В ключевом предложении своего выступления я произнёс «было» вместо «не было», — пояснил Трамп.

Глава Белого дома также заявил о полной поддержке выводов американского разведывательного сообщества по делу о «вмешательстве» Москвы в выборы США.

«Я всегда поддерживал американские разведведомства. И я глубоко убеждён, что действия России не оказали совершенно никакого влияния на исход выборов. Я говорил об этом множество раз — я поддерживаю выводы нашей разведки, что имело место вмешательство России в выборы в 2016 году, но никакого сговора не было», — заметил Трамп.

Также американский лидер пообещал предотвращать любые попытки со стороны Кремля вмешаться в промежуточные выборы в конгресс, которые пройдут в ноябре 2018 года.

При этом президент США вновь подчеркнул, что прошедшая встреча с российским лидером была очень важна и прошла в очень хорошем ключе. Он добавил, что налаживание диалога с Россией после стольких лет напряжённых отношений — это хорошо. «Моя встреча с президентом Путиным стала огромным успехом, но только не для фейковых СМИ», — написал Трамп в Twitter.

Добавим, что ранее президент России Владимир Путин в интервью Fox News подчеркнул, что страна никогда не вмешивалась во внутренние дела США, тем более в выборы.

«Вы действительно считаете, что с территории Российской Федерации можно было повлиять на выборы в Соединённых Штатах? Повлиять на выбор миллионов американцев? Это просто смешно», — заметил Путин.

Глава государства призвал не делать отношения между двумя странами заложником внутриполитической борьбы в Америке. Путин заметил, что в результате хакерской атаки на сервер Демократической партии, якобы совершённой российской стороной, были обнаружены факты подтасовки в пользу одного из кандидатов, что привело к отставке высшего руководства демократов.

В пятницу, 13 июля, власти Соединённых Штатов предъявили обвинения во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году 12 гражданам России. Как считает американский Минюст, обвиняемые являются сотрудниками Главного разведывательного управления. Между тем такая «злонамеренная деятельность» россиян, как её часто называют в Вашингтоне, не повлияла на исход президентских выборов 2016 года.

«Трампа вынуждают так действовать»

Как отметил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, изменение формулировок свойственно Трампу после возвращения в США из зарубежных поездок.

«Так было и год назад, после встречи с Путиным в Ганновере. В политике манёвры неизбежны. Важно другое: будет ли после саммита прогресс на обсуждавшихся направлениях? Мяч на стороне США», — написал он в Twitter.

Для Трампа достаточно характерно менять своё мнение. Об этом заявила старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, политолог-американист Виктория Журавлёва. По её словам, в этом нет ничего удивительного: ведь американский лидер действует в соответствии с обстоятельствами. Она отметила, что главу Белого дома жёстко критикует не только Демократическая партия, но и многие представители своей, Республиканской, партии.

«Сейчас в Штатах в принципе очень высок уровень критичного восприятия России и любых попыток президента восстановить отношения. Вести себя по-другому в этих условиях Трамп не может. Вообще удивительно, что он приехал и попытался наладить контакт, потому что в США к этому относятся очень негативно. Демократы уже пытаются развивать из этой поездки историю, что президент как-то связан с Россией, «продаёт страну». Такими лозунгами уже полна либеральная пресса. Все эти условия вынуждают президента так действовать», — пояснила Журавлёва RT.