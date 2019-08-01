«Вынужденное решение»: почему Финляндия ужесточает визовые требования для россиян

С 1 сентября Финляндия ужесточит требования для россиян, желающих оформить визу республики. Об этом сообщили в финском МИД. С начала осени гражданам России придётся собирать весь пакет документов, предусмотренный директивами Евросоюза, включая информацию о месте проживания, билеты, а также подтверждение наличия финансовых средств. В Госдуме считают, что такой шаг продиктован общей антироссийской позицией ЕС. В то же время специалисты полагают, что ужесточение правил не повлияет на турпоток из России в Финляндию.

Для россиян с 1 сентября ужесточаются правила получения визы в Финляндию. Об этом заявили в МИД республики. Теперь туристам придётся предоставлять все сопроводительные документы, которые требуются согласно директивам Евросоюза. В их число входит информация о месте проживания или маршруте поездки, а также подтверждение наличия финансовых средств.

«К заявлению на получение визы будет необходимо приложить подтверждение проживания во время поездки, а также проездные билеты или (при их отсутствии) письменное описание маршрута поездки заявителя. Доказательством наличия финансовых средств может служить справка с места работы с указанием размера зарплаты, выписка с банковского счёта за три предыдущих месяца или подтверждение наличия недвижимости в России», — уточняется на сайте посольства Финляндии.

Эти же правила будут распространяться на тех, кто едет к родственникам или владеет недвижимостью в Шенгенской зоне. Помимо этого, «близким родственникам владельцев недвижимости необходимо предоставить подтверждение родства».

Таким образом, уточняется на сайте, посольство, генконсульство и его отделения «будут руководствоваться общей практикой стран — членов ЕС по предоставлению документов, требуемых при подаче заявлений на получение Шенгенской визы».

Пока же для оформления нужны лишь заполненная анкета, цветная фотография, действующий загранпаспорт, копия внутреннего паспорта, квитанция об оплате визового сбора и согласие на обработку персональных данных.

В Министерстве иностранных дел Финляндии выразили надежду, что нововведения не отпугнут россиян. «Говорить об этом рано, но мы очень надеемся, что количество заявлений на визу от россиян не уменьшится», — цитирует РИА Новости руководителя департамента по работе с прессой финского внешнеполитического ведомства Веса Хяккинена.

Против общих интересов

В Госдуме считают, что ничего экстраординарного в действиях Хельсинки нет. Но, как подчеркнул первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, такие ужесточения не идут на пользу ни Финляндии, ни России.

«Конечно, Финляндия может выдвигать такого рода требования, поскольку она входит в Шенгенскую зону, тесно интегрирована в общеевропейские структуры. Ничего в этом смысле чрезвычайного нет. Но ясно, что это делается не только не в интересах России, но и не в интересах самих финнов. Всегда, когда есть упрощённые процедуры согласования пересечения границ для граждан двух стран, это способствует культурному и туристическому обмену, развитию деловых связей. И для Финляндии это решение вынужденное, вызванное общеевропейским давлением на Россию, санкционной и информационной политикой, которая развёрнута в отношении нашей страны», — заявил RT Новиков.

Поэтому он подчеркнул, что в данном случае политика идёт впереди интересов экономики, культуры и добрососедских отношений. Депутат предположил, что нынешнее нововведение может сказаться на турпотоке из РФ в Финляндию, но не радикально.

Хельсинки, Финляндия

AFP

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«Потому что если человек хочет посетить какую-то страну и въезд для него не закрыт, он найдёт возможность преодолеть препятствия. Но само их наличие будет ограничивать число желающих пересечь границу и побывать на территории соответствующего государства», — резюмировал он.

С ним согласен и профессор РУДН, политолог Юрий Почта. По его мнению, Хельсинки не хочет отрываться от общеевропейской линии отношения к России, однако и ухудшать отношения с Москвой там тоже не желают.

«Обычно это несколько уменьшает поток туристов. Другое дело, если финны всё-таки будут экономически заинтересованы в российских туристах — тогда они могут искать какие-то варианты. Может быть, выдавать визы на более длительный срок», — пояснил RT политолог.

Обычная практика

В Ростуризме, в свою очередь, уверены, что дополнительные требования к пакету документов на получение визы, которые начнут действовать с 1 сентября, не отобьют у россиян желание ездить в Финляндию.

«Никаких проблем как для туристов, так и для самостоятельных путешественников, которые получают визу, нет. Речь идёт как раз о стандартизации всех условий во всех странах, которые входят в Шенгенское соглашение. Более того, мы отмечаем, что сейчас количество отказов сокращается из года в год при подаче документов на визу. Все получают эти визы, и большинство из этих виз становятся мультивизами. Это позволяет многократно в течение года или даже пяти лет путешествовать во все страны Европы, которые входят в Шенгенскую зону», — заверил советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин в беседе с RT.

В связи с этим, добавил он, в 2019 году отмечается рост выездного туризма — так же, как и развитие внутреннего туризма.

Отметим, что, по данным Еврокомиссии, в 2018 году именно Финляндия выдавала больше всех виз россиянам. Практически в 96% случаев граждане РФ получали мультивизы. В целом Финляндия выдала РФ 669 025 шенгенских виз, сообщало РИА Новости.