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Вынужденное признание: суд в Шри-Ланке приговорил к штрафам обвиняемых в сборе жуков россиян

21 января 2022, 23:35  •  132 • В мире
Суд на Шри-Ланке приговорил к штрафам россиян, задержанных в 2020 году по обвинению в незаконном сборе и уничтожении жуков. Об этом сообщил RT вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. По его словам, соотечественники должны будут до 11 марта выплатить по 2,9 млн шри-ланкийских рупий (примерно 1,1 млн рублей), в противном случае их ожидает арест. При этом, как отметил правозащитник, россияне были вынуждены признать свою вину, поскольку им не оказывается медицинская помощь, в которой они сильно нуждаются.
 
© Фото из личного архива
 

В Шри-Ланке суд приговорил к штрафам сотрудника зоопарка из Ростова-на-Дону Александра Игнатенко и его друзей: Артема Рябова и Николая Килафяна, задержанных в 2020 году по обвинению в незаконном сборе и уничтожении жуков. Россияне до 11 марта должны будут заплатить по 2,9 млн шри-ланкийских рупий (примерно 1,1 млн рублей) в противном случае их не отпустят с острова, и заключат под стражу. Об этом сообщил RT вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

277 эпизодов

Ранее RT рассказывал о гражданах России — сотруднике Ростовского зоопарка Александре Игнатенко и его друзьях Артёме Рябове и Николае Килафяне, которых власти Шри-Ланки обвинили в браконьерстве.  

В феврале 2020 года они прилетели отдохнуть на остров Шри-Ланка, и в один из дней были на выходе из национального парка их задержали охранники. При обыске у Игнатенко в кармане были найдены мёртвые жуки.

В тот же день туристов арестовали, а затем им предъявили обвинение по 277 эпизодам нарушения закона — по несколько отдельных обвинений за каждое насекомое (за поимку, изъятие без соответствующего разрешения, совершение этих действий на священной земле и т.д.). 

Как поясняли RT адвокаты задержанных, в стране существует система организованного вымогательства денег у туристов. По местным законам штраф начисляется на каждое найденное у иностранца насекомое. В случае если нет денег — тюремное наказание.

Сам Игнатенко настаивал на своей невиновности. По его словам, он собирал уже мёртвых жуков вдоль дорог за пределами парка и фотографировал, чтобы потом использовать их снимки в научных публикациях. А уголовное дело, утверждал россиянин, было сфальсифицировано — в списке якобы отловленных насекомых оказались жуки, которые не являются редкими и даже не водятся на Шри-Ланке

«Наш адвокат перед обвинением заявлял, что в деле присутствуют насекомые, которые на острове в принципе не водятся. Не говоря уже о простых косточках от фруктов, которые здесь продаются на каждом шагу. И каждый их может свободно купить и есть. В чём проблемы? Он заявлял неоднократно, что всё сфальсифицировано», — рассказывал в интервью RT Игнатенко. 

Состояние здоровья вызывает опасения

Следствие и судебные разбирательства длились два года. Сразу после задержания россиян поместили в тюрьму города Бадулла, где они провели несколько месяцев.

Как рассказывал RT Игнатенко, в тюрьме они находились в камере с 80 местными заключенными, спать им приходилось на бетонном полу. В тюрьме у Игнатенко из-за острой пищи открылась язва, и он попал в больницу. 

Позднее россиян выпустили под поручительство местных жителей под своеобразный домашний арест — мужчинам было запрещено покидать остров, а все документы у них были изъяты.

Мужчины жили в крошечной комнате с двухъярусной кроватью, пережили локдаун и перебивались рисом и овощами, купленными на деньги, которые присылали родственники из России.

Как рассказал RT вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, всё это время фактически никаких следственных действий не производилось.  

«Я бы хотел обратить внимание, что уже прошло два года с момента задержания, а из 12 свидетелей обвинения, большинство из которых сотрудники полиции, присутствовавшие на обыске, было допрошено всего двое», — говорит правозащитник.

Кроме того он отмечает, что россияне фактически были лишены квалифицированной медицинской помощи, в которой они нуждались. В итоге из-за опасения за своё здоровье они вынуждены были заключить сделку со следствием и признать свою вину. 

«Им пришлось признать вину, потому что они находились в крайне тяжёлом состоянии. Состояние здоровья вызывает большие опасения как у Игнатенко, так и у других ребят», — заявил Мельников. — У Николая — оскольчатый перелом ноги, у Александра — проблемы с желудком после нахождения в тюрьме. Ему требуется уже оперативное вмешательство. У Артёма в настоящее время тоже проблемы со здоровьем».

Также Мельников отметил, что сейчас в интернете объявлен сбор средств для Игнатенко, Рябова и Килафяна. До 11 марта они должны заплатить штраф по 2,9 млн шри-ланкийских рупий (примерно 1,1 млн рублей).

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