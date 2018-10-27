«Вынужден увеличивать градус жёсткости»: Трамп назвал свою победу на выборах «худшим, что случалось с Россией»‍

Президент США Дональд Трамп заявил, что его победа на президентских выборах в 2016 году — «худшее, что случалось с Россией». Об этом он сказал на митинге в поддержку республиканских кандидатов на промежуточных выборах в конгресс. При этом глава Белого дома отметил, что ему «нужно ладить» с Россией, КНДР и Китаем. Трамп также пожаловался на то, что американские СМИ необъективно освещают его «успехи» во внешней политике. Эксперты отмечают, что американский лидер вынужден «увеличивать градус жёсткости» по отношению к Москве в преддверии ноябрьских выборов в конгресс, где республиканцам очень важно удержать большинство мест.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что его победа на президентских выборах в 2016 году — худшее, что могло случиться с Россией. Об этом он сказал на митинге в городе Шарлотт, штат Северная Каролина.

«Знаете, что я вам скажу, моя победа на выборах — худшее, что случалось с Россией когда-либо», — сказал Трамп.

.@POTUS makes remarks at a "Make America Great Again" rally in Charlotte, North Carolina. https://t.co/0VDnJdiBMR — Fox News (@FoxNews) 26 октября 2018 г.

При этом он отметил, что нужно «ладить с Россией, ладить с Китаем, и, честно говоря, с КНДР, С Южной Кореей, Японией и остальными — это хорошо, а не плохо».

Трамп также пожаловался на то, что американские СМИ необъективно освещают его «успехи» во внешней политике. «У нас была великолепная встреча с Владимиром Путиным. А они изображают это настолько негативно, насколько это возможно. Очень важно, чтобы СМИ правильно освещали то, каких результатов мы добились», — подчеркнул президент.

Напомним, что нормализация отношений с Россией было одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа. Он отмечал необходимость сотрудничество с Москвой для совместной борьбы с членами террористических организацией и для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке и разрешения других региональных конфликтов.

Будучи президентом Соединённых Штатов, Трамп неоднократно отмечал необходимость поддерживать партнёрские отношения с Россией. Так, с такой инициативой глава США выступал на встрече с избирателями в Миннесоте в июне 2018 года.

«Я скажу вам, мы хотим поладить с Россией», — заявлял Трамп.

Аналогичное мнение Трамп высказал и в беседе с журналистом телекомпании ITV Пирсом Морганом перед саммитом в Хельсинки.

«Я считаю, что мы, возможно, очень хорошо поладим. Кто-то спросил: «Вы друзья или враги?» Я ответил, что пока слишком рано говорить об этом, а сейчас я скажу, что мы соперники. Однако для США и, честно говоря, Великобритании и других стран лучше поладить с Россией, Китаем и всеми подобными странами», — сказал тогда американский лидер.

Эксперты отмечают, что, говоря о необходимости поддерживать диалог Москвой и Пекином, Трамп подразумевает необходимость «контролировать и навязывать им свои условия».

«Содержание этого послания такое: если жёсткий президент со своей жёсткой позицией будет поддерживать общение с этими странами, то это поможет ему их контролировать и навязывать им свои условия. Именно это является позицией Трампа всю его политику, сколько мы его наблюдаем», — отметил политолог Александр Асафов в беседе с RT.

С ним солидарен и профессор кафедры сравнительной политологии факультета гуманитарных и социальных наук РУДН Юрий Почта.

«Ладить» в переводе на русский язык значит заставить эти страны подчиняться американским требованиям. Вот об этом идёт речь. То есть принудить выполнять требования США», — подчеркнул эксперт.

«Выдержать жёсткий градус»

При этом Дональд Трамп неоднократно указывал, что его победа на президентских выборах была нежелательной для России. Так, в интервью американскому телеканалу CBN News Дональд Трамп отметил, что президенту России Владимиру Путину была бы выгоднее победа кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

«Если бы Хиллари выиграла, наши вооружённые силы были бы сокращены. Наша энергетика стала бы ещё более дорогой. Это то, что Путину во мне не нравится. И это то, почему он не хотел бы меня, потому что с первого дня я стремился к сильной армии, а он этого не желает», — сказал президент США.

Клинтон, по мнению Трампа, она развивала бы идею строительства ветряных мельниц, из-за которых повысилась бы стоимость энергоресурсов.

Похожее заявление американский лидер делал и после встречи с Путиным в Хельсинки. Тогда сказав, что провёл прекрасный саммит с российским лидером Владимиром Путиным, лидер США заметил, что «Россия очень недовольна, что я выиграл выборы».

Примечательно, что глава Белого дома также неоднократно говорил, что никто из американских лидеров не был жёстче по отношению к России, чем он. Аналогично Трамп характеризовал и своё отношение к Владимиру Путину. Так, в программе «60 минут» на американском телеканале CBS News он заявил об «очень жёсткой», но при этом «очень приятной» встрече с Путиным в Хельсинки.

«Думаю, я проявляю с ним большую жёсткость», — сказал лидер США, отвечая на вопрос о том, почему он избегает критики в адрес российского лидера.

Напомним, что в США неоднократно заявляли, что Россия «пыталась повлиять» на исход президентских выборов в Америке в 2016 году. В связи с этим спецпрокурор США Роберт Мюллер проводит расследование по делу о «российском вмешательстве». После июльской встречи глав двух государств в Хельсинки западные политики и пресса обрушились с критикой на Трампа. Американского лидера обвинили в мягкотелости, предательстве и «сговоре» с российским коллегой.

Москва, в свою очередь, неоднократно отрицала «вмешательство» в предвыборную кампанию. «Российское государство никогда не вмешивалось и не собирается вмешиваться в американские внутренние дела, в том числе в выборный процесс», — заявлял Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в Хельсинки.

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Эксперты отмечают, что «жесткие» высказывания Трампа в отношении России связаны с предстоящими промежуточными выборами в американский конгресс.

«Сейчас он (Трамп. — RT) находится в жёстком моменте политического сезона — в преддверии промежуточных выборов и начале уже полномасштабной президентской кампании 2020 года. Поэтому он вынужден жёстко высказываться в сторону России и увеличивать градус этой жёсткости, поскольку его политические оппоненты обвиняют его в симпатиях к России», — отметил Асафов.

По мнению политолога, следующая встреча лидеров России и США неслучайно должна состояться после выборов в конгресс.

«Поражение на этих выборах будет для Трампа неприятным этапом во время президентской кампании. Возможно, поэтому и встреча с Путиным назначена не просто так после выборов на 11 ноября. Нужно выдержать жёсткий градус в отношении России», — резюмировал эксперт.

Напомним, что в настоящее время прорабатывается новая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, двусторонний саммит запланирован на 11 ноября и пройдёт в Париже.