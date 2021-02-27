Вынесен приговор всему радикальному рогулью и украинским порядкам, — Портнов

Экс-заместитель главы администрации президента Украины, а ныне известный юрист Андрей Портнов высказался по поводу вынесенного на этой неделе резонансного приговора одесскому нацисту-убийце, которого долгое время покрывал официальный Киев и защищали банды радикалов.«Бывший функционер Правого сектора*, радикал и националист Стерненко признан виновным, осуждён и взят под стражу в зале суда. Часть его имущества конфискована.Этот приговор является вердиктом не только этому преступнику, а всему тунеядствующему по стране бродячему радикальному рогулью и порядкам, царившим в стране в последние семь лет.Приговор постановлен вопреки тотальному сопротивлению пропагандистских СМИ, финансируемых из-за рубежа организаций, политиков и чиновников партий Майдана и прочего отребья.Это первый из трёх предстоящих приговоров. В ближайшее время ожидаем процессуального завершения ещё по двум обвинительным актам — умышленному убийству и обороту наркотиков.Семилетний приговор бродячему одесскому тунеядцу важен не только для утверждения принципа неотвратимости наказания.Сейчас очень важно подробно и на молекулы разобрать детали этого приговора и объяснить суть совершенных осуждённым преступником серии тяжких насильственных преступлений.Подробные и публичные объяснения в большей степени важны именно для того, чтобы показать, что многие пропагандистские СМИ, националисты, функционеры партий Майдана и десятки заработавших на бюджете и войне чиновников сознательно и умышленно защищали причастного к позорным насильственным преступлениям подонка.Под всеми ними важно подвести один единый, одинаковый знаменатель моральных уродов и преступников, готовых на убийства и насилие ради власти и наживы».