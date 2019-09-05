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Выложили все в Сети: В Польше задержали болтливых украинцев, готовивших теракт к годовщине начала войны

05 сентября 2019, 02:39  •  101 • В мире
В Польше задержали трех украинцев, которые готовили теракт, намереваясь приурочить его к годовщине Второй мировой войны (в Польше своя дата этого события). Террористы оказались чересчур болтливыми: они записали видео, на котором выложили свои планы, и разместили его в Сети.
Контртеррористическая полиция Варшавы задержала троих граждан Украины, которые намеревались устроить в городе теракт. Злодеяние они хотели приурочить к мероприятиям, которые в Польше устраивают в очередную годовщину начала Второй мировой войны – в этом году исполнится 80 лет со дня нападения на Польшу.
Как пишет издание Polsat News, террористы оказались весьма невоздержанными на язык. Они разместили в интернете видеоролик, на котором хвастались предстоящим преступлением.
Ролик посмотрели и полицейские – немедленно отреагировав. В кратчайшие сроки люди, запечатленные на кадрах, были установлены – включая их местоположение, и к ним нагрянули люди в форме.
Задержанными оказались двое мужчин и женщина. При этом у них нашли оружие, которое отправили на экспертизу. Идут допросы украинцев.

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