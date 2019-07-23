Вылезшие из "дырявой шлюпки": Великобритания определится с новым премьером

Во вторник, 23 июля, в Великобритании, выберут нового лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании. За главный политический пост в стране борются глава МИД Великобритании Джереми Хант и бывший министр иностранных дел и экс-мэр Лондона Борис Джонсон.

Последний, надо заметить лидировал на протяжении всей предвыборной кампании, как раз потому политологи практически однозначно предсказывают ему победу.

Да и по результатам прошедшего ранее пятого тура голосования, в котором приняли участие депутаты-тори из Палаты общин британского парламента Джонсон заручился поддержкой 160 из 313 депутатов и упрочил свое лидерство. За Ханта проголосовали 77 депутатов

А вот социологи делают ставку на его оппонента – Джереми Ханта. По мнению этих экспертов, симпатии британцев на стороне этого, более предсказуемого кандидата.

Развод с ЕС

Вопрос о выходе Великобритании из состава ЕС стал роковым для Терезы Мэй и привел к ее отставке. Она объявила об уходе с поста 7 июня. Причиной, подтолкнувшую Мэй к принятию такого решения, стала невозможность провести через парламент соглашение с ЕС об условиях Brexit. Несмотря на несколько попыток договориться об условиях выхода, Мэй столкнулась с жестким противодействием собственного кабинета министров. Для предотвращения выхода из ЕС без сделки Британия уже два раза получала от Брюсселя отсрочку Brexit - теперь он должен состояться до 31 октября.

Претендующие на пост уходящей Терезы Мэй Джонсон и Хант придерживаются различных точек зрения по поводу того, когда и каким образом Великобритания должна покинуть Евросоюз.

Так, Борис Джонсон уже сообщил, что по его плану "развод" состоится 31 октября со сделкой с Брюсселем или без нее.

В то же время его оппонент выступает на более умеренных позициях и не исключает, что срок переговоров с ЕС может быть продлен, если к концу октября стороны не успеют договориться.

Напомним, что именно из-за различий по "Брекситу", как сообщали СМИ, Борис Джонсон в минувшем году и лишился своего поста главы МИД. Тогда в июле год назад официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала уход Джонсона с поста.

"Помните, мы говорили о том, что вся эта грязная многокомпонентная интрига плачевно закончится для правительства Т. Мэй? Пожалуйста. Оставаться в этой дырявой шлюпке не захотел даже британский король политической эксцентрики", - отмечала она.

На смену Борису Джонсону в правительство-"дырявую шлюпку" был назначен Джереми Хант. Как отмечал ТАСС, нынешний глава МИД, экс-министр здравоохранения — "темная лошадка" в гонке за кресло премьера. Он считается одним из самых лояльных Терезе Мэй министров, который поддерживает ее план по Brexit, несмотря на то, что в 2016 году выступал против самой идеи отделения от ЕС.

При этом Борис Джонсон уже объявил, что намерен избавить правительство от Ханта, в случае, если станет премьером.

В издании The Sun со ссылкой на союзников Джонсона появилось сообщение, что Джонсон до сих пор злится на Ханта за то, что тот назвал его трусом, когда экс-глава МИДа отказался от телевизионных дебатов. По информации инсайдеров, если Джонсон наберет более 60 процентов голосов, то отправит Ханта в отставку, заменив его более лояльной по отношению к себе фигурой.

Курс против России не изменится

Несмотря на перипетии в британском парламенте, для отношений с Россией это не скажется каким-то особым образом.

Как пояснил в интервью РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин, на данный момент Великобритания заняла политическую линию, совершенно неприемлемую для нашей страны.

По его словам, Москве предстоит решить, какие соглашения необходимо заключить с Великобританией после ее выхода из ЕС, так как существует огромная площадка взаимодействия с этой страной, которая проходит через есовские соглашения.

"Великобритания заняла линию, совершенно для нас неприемлемую. Причины, по которой она это сделала, нам ясны. Она это сделала в рамках той политики, которую сейчас там проводит команда консерваторов. Мы не ожидаем каких-либо подвижек, тем более, они сейчас заняты собственными разборками. Им главное сейчас друг с другом договориться по Brexit, выйти хоть на какое-то решение, иначе страну ждут большие сложности", - подчеркнул он.