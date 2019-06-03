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Вылетевший в Стокгольм самолет AirBaltic "для удобства пассажиров" приземлился в Риге

03 июня 2019, 19:24  •  53 • В мире
Самолет авиакомпании AirBaltic через некоторое время после вылета в Столкгольм из Риги вернулся в аэропорт вылета. В компании заявили, что причиной стали технические неполадки. При этом, несмотря на то что полет на сниженной высоте можно было продолжить, для удобства пассажиров лайнер вернулся обратно.
В Риге совершил экстренную посадку самолет авиакомпании AirBaltic, вылетевший в Стокгольм. Как сообщили в пресс-службе перевозчика, командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета после того, как в салоне самолета упало давление.
Вылет из Риги состоялся в 12.05 и должен был достичь пункта назначения в 12.10 (по шведскому времени), однако из-за технических проблем, сообщает Delfi, борт приземлился в аэропорту Риги в 13.35.
В то же время в пресс-службе авиаперевозчика заявили, что полет можно было продолжить, пусть и на сниженной высоте.
Но для удобства пассажиров капитан воздушного судна, летевшего из Риги в Стокгольм, принял решение вернуться в аэропорт вылета.

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