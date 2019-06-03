Вылетевший в Стокгольм самолет AirBaltic "для удобства пассажиров" приземлился в Риге

В Риге совершил экстренную посадку самолет авиакомпании AirBaltic, вылетевший в Стокгольм. Как сообщили в пресс-службе перевозчика, командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета после того, как в салоне самолета упало давление.

Вылет из Риги состоялся в 12.05 и должен был достичь пункта назначения в 12.10 (по шведскому времени), однако из-за технических проблем, сообщает Delfi, борт приземлился в аэропорту Риги в 13.35.

В то же время в пресс-службе авиаперевозчика заявили, что полет можно было продолжить, пусть и на сниженной высоте.

Но для удобства пассажиров капитан воздушного судна, летевшего из Риги в Стокгольм, принял решение вернуться в аэропорт вылета.