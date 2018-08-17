Вылетевший из Египта самолет резко сменил маршрут из-за «минирования»

Пассажирский лайнер, следовавший из Хургады в Дюссельдорф, из-за сообщения о бомбе приземлился на острове Крит.

На греческом острове Крит совершил экстренную посадку пассажирский лайнер, следовавший в Германию. Инцидент произошел с самолетом немецкой авиакомпании Condor. Отмечается, что в момент ЧП на борту находилось 270 пассажиров.

По предварительным данным, командир корабля принял решение посадить лайнер на Крите из-за сообщения о бомбе.

После приземления в аэропорту Ханья пассажиры и 11 членов экипажа срочно покинули самолет. Затем лайнер обследовали специалисты центра управления чрезвычайными ситуациями.

На данный момент пассажиры с немецкого судна находятся в аэропорту Ханья.