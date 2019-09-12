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Вылетал на Мальдивы по поддельным паспортам? "Юридический киллер" сообщил об обысках по отпуску Порошенко

12 сентября 2019, 16:39  •  58 • Политика
Андрей Портнов, известный также как "юридический киллер", у себя в телеграм-канале сообщил о том, что в аэропорту "Жуляны" продолжаются обыски по делу об использовании экс-президентом Украины Петром Порошенко "поддельных паспортов при полёте на Мальдивский архипелаг". Напомним, речь идет об отпуске Порошенко, который он провел на Мальдивах, что вызвало широкий общественный резонанс в украинском сегменте Сети.
"Друзья, хорошие новости. Сейчас идут санкционированные судом массовые обыски по уголовным делам Порошенко", - заявил у себя в телеграм-канале Андрей Портнов, известный также как "юридический киллер".
Он подробно перечислил где сейчас проходят обыски по делам, связанным с экс-президентом Украины Петром Порошенко. В том числе указал, что "по делу о мародёрстве и хищениях в армии обыски идут дома у Гонтаревой, в Укроборонпроме и структурах, принимавших участие в отмывании командой Порошенко украденных у армии средств".
Кроме того, судя по словам Портнова, аукнулся экс-президенту и его отпуск на Мальдивах. Ранее напомним, этот отдых вызвал в свое время широкий общественный резонанс в украинском сегменте Сети. Судя по тому, о чем сообщает "юридический киллер", не исключено, что на Мальдивы Порошенко летал по поддельному паспорту.
"В аэропорту Жуляны продолжаются обыски по делу об использовании Порошенко поддельных паспортов при полёте на Мальдивский архипелаг", - сообщил "юридический киллер".
Далее он не сдержал иронии в адрес бывшего главы государства.
"Не благодарите, Петр Алексеевич, - отметил Портнов и пообещал Порошенко: - Скоро подозрение, снятие неприкосновенности, мера пресечения, обвинительный акт и приговор. Всё, на что Вы системно напрашивались".

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