«Вылетаем в Россию»: Мадуро отправился в «братскую страну» к Путину

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил в своём Twitter, что он «вылетает с визитом в братскую страну» - Россию, - на встречу с российским лидером Владимиром Путиным. «Вылетаем в Россию», - написал Мадуро в своем микроблоге.

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро отправился в Россию. Об этом он сам сообщил в своем микроблоге. Судя по всему, вылет уже состоялся. Таким образом, Мадуро прибудет в Россию уже завтра.

Сам он отметил, что он примет участие в «очень интенсивной и важной встрече» с лидером России Владимиром Путиным

«В этот момент мы вылетаем в Россию, - пишет Мадуро в Twitter. - Мы укрепить и расширить наши отношения и дружбу между братскими странами».

Ранее сообщалось, что з амглавы Минфина Сергей Сторчак прокомментировал предложение президента Венесуэлы Николаса Мадуро по восстановлению экономики его страны. Напомним, что делегация российских представителей во главе со Сторчаком встретилась с главой боливарианской республики в минувший вторник.

В ходе встречи стороны обсудили возможное участие Москвы в процессе разрешения венесуэльского экономического кризиса. По словам Сторчака, предложенные Мадуро меры являются вполне эффективными и подходят для выполнения обозначенным официальным Каракасом задач по достижению экономической независимости.

«Мы считаем, что с точки зрения этого анализа, меры, предложенные президентом, включающие стабилизацию, консолидацию и либерализацию - три основных аспекта реформы, - являются адекватными для решения тех задач, которые стоят перед экономикой Венесуэлы», - отметил заместитель министра.

Напомним, что ранее МВФ спрогнозировал, что инфляция в Венесуэле к концу текущего года может достичь миллиона процентов. Ситуация в экономике страны была сравнена экспертами фонда с той, что наблюдалась в Германии в 1923 году.