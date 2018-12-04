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«Вылетаем в Россию»: Мадуро отправился в «братскую страну» к Путину
04 декабря 2018, 06:24 • 93 • Политика
Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил в своём Twitter, что он «вылетает с визитом в братскую страну» - Россию, - на встречу с российским лидером Владимиром Путиным. «Вылетаем в Россию», - написал Мадуро в своем микроблоге.
Лидер Венесуэлы Николас Мадуро отправился в Россию. Об этом он сам сообщил в своем микроблоге. Судя по всему, вылет уже состоялся. Таким образом, Мадуро прибудет в Россию уже завтра.
Сам он отметил, что он примет участие в «очень интенсивной и важной встрече» с лидером России Владимиром Путиным
«В этот момент мы вылетаем в Россию, - пишет Мадуро в Twitter. - Мы укрепить и расширить наши отношения и дружбу между братскими странами».
Ранее сообщалось, что замглавы Минфина Сергей Сторчак прокомментировал предложение президента Венесуэлы Николаса Мадуро по восстановлению экономики его страны. Напомним, что делегация российских представителей во главе со Сторчаком встретилась с главой боливарианской республики в минувший вторник.
В ходе встречи стороны обсудили возможное участие Москвы в процессе разрешения венесуэльского экономического кризиса. По словам Сторчака, предложенные Мадуро меры являются вполне эффективными и подходят для выполнения обозначенным официальным Каракасом задач по достижению экономической независимости.
«Мы считаем, что с точки зрения этого анализа, меры, предложенные президентом, включающие стабилизацию, консолидацию и либерализацию - три основных аспекта реформы, - являются адекватными для решения тех задач, которые стоят перед экономикой Венесуэлы», - отметил заместитель министра.
Напомним, что ранее МВФ спрогнозировал, что инфляция в Венесуэле к концу текущего года может достичь миллиона процентов. Ситуация в экономике страны была сравнена экспертами фонда с той, что наблюдалась в Германии в 1923 году.
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