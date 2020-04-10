Вылет с задержкой: когда США собираются оснастить бомбардировщики B-1 гиперзвуковыми ракетами

Командование глобальных ударов ВВС США намерено модернизировать стратегические бомбардировщики B-1 Lancer, чтобы устанавливать на них перспективные гиперзвуковые ракеты ARRW. Об этом заявил глава этого ведомства генерал Тимоти Рэй. В данный момент ARRW находится на стадии разработки, которую планируется завершить в 2022 году. По мнению экспертов, обновлённые бомбардировщики с гиперзвуковым оружием на борту у США могут появиться только через несколько лет. К этому времени Россия, которая уже имеет на боевом дежурстве подобные системы вооружения, ещё больше увеличит своё технологическое преимущество, подчеркнули аналитики.

Командование глобальных ударов ВВС США планирует оснастить стратегические бомбардировщики B-1 Lancer гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами AGM-183 ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon — «Оружие быстрого реагирования воздушного базирования»). Об этом сообщил глава командования генерал Тимоти Рей в интервью официальному журналу ассоциации ВВС США Air Force Magazine.

В интервью, полная версия которого будет опубликована в майском выпуске журнала, Рэй заявил, что хочет переоснастить и модернизировать оставшиеся в строю самолёты Rockwell B-1 Lancer. В план модификации входит установка восьми дополнительных внешних узлов для подвески вооружения, которые смогут нести ракеты ARRW.

«Моя цель — ввести в строй как минимум одну эскадрилью самолётов B-1, оснащённых внешними держателями для гиперзвуковых крылатых ракет ARRW», — приводит Air Force Magazine слова военачальника.

Издание отмечает, что на авиабазе Эдвардс в Калифорнии в августе 2019 года уже прошли испытания самолётов B-1 c дополнительным оснащением, в том числе узлами подвески и расширенными бомбовыми люками. При этом в качестве тестового вооружения использовались пусковые установки для крылатых ракет СSLR, оснащённые высокоточными ракетами JASSM-ER.

На службе с 1980-х

Комментируя перспективы оснащения B-1 гиперзвуковыми ракетами, генерал Рэй признал, что этим самолётам «потребуются значительные структурные доработки», и для этого ВВС США придётся запросить дополнительное финансирование у конгресса.

«Мы можем совершить грамотные действия, и у нас для этого есть поддержка конгресса. Это то, над чем мы работаем, чтобы справиться с этой задачей. Мы провели хороший диалог», — отметил генерал.

Военачальник пояснил, что модификация бомбардировщиков B-1 под гиперзвуковую ракету ARRW не была заложена в оборонный бюджет на 2021 год. Однако, добавил Рей, его ведомство продолжает работать над этим проектом.

Стратегический бомбардировщик B-1B Lancer

Gettyimages.ru

© Ethan Miller

Напомним, что специализированные издания и американские военные эксперты неоднократно обращали внимание на выработанный ресурс эксплуатации самолётов Rockwell B-1 Lancer — сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков с изменяемой стреловидностью крыла. В 1980-х годах ВВС США закупили в общей сложности 100 таких машин.

Потребность в них резко выросла в ходе военных кампаний Вашингтона на Ближнем Востоке. Издание Defense News отмечает, что на протяжении последних 20 лет самолёты B-1 (в строю, согласно данным сайта Boeing, сейчас находятся 66 таких машин) использовались практически непрерывно.

Летом 2019 года издание Air Force Times со ссылкой на данные комитета по вооружённым силам палаты представителей конгресса США сообщило, что число боеготовых американских стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer на сегодня составляет «единицы».

По мнению аналитиков, чтобы исправить эту ситуацию, американскому оборонному ведомству может понадобиться не один год и серьёзные финансовые вливания. Стоит отметить, что проект оборонного бюджета ВВС США на 2021 фискальный год предусматривает списание сразу 17 самолётов B-1 — почти целой эскадрильи (в неё входят, как правило, 18 самолётов).

Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с RT отметил, что B-1 Lancer часто сравнивают с российскими Ту-160 — оба являются реактивными стратегическими бомбардировщиками с изменяемой стреловидностью крыла. Однако, пояснил эксперт, Ту-160 превосходит американский самолёт по ряду характеристик.

«Ту-160 превосходит на порядок американский самолёт по скорости и дальности полёта. РФ приняла программу, в рамках которой существующие Ту-160 пройдут модернизацию, будут выпускаться новые машины, которые по характеристикам станут ещё лучше», — отметил эксперт.

Как отметил в беседе с RT главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, США вывели из состава стратегических носителей ядерного оружия бомбардировщик B-1 Lancer после подписания с Россией договора СНВ-3.

«Они демонтировали с него оборудование для пуска ядерного оружия, перестали изготавливать крылатые ракеты с ядерной боеголовкой воздушного базирования. Сейчас в рамках работы по гиперзвуковому вооружению, в рамках концепции быстрого глобального удара они собираются переоснастить свои бомбардировщики такой системой вооружения», — пояснил эксперт.

На модернизацию самолётов B-1 Lancer под новые виды вооружения потребуется не менее четырёх лет, считает Виктор Мураховский.

«Через 4—5 лет комбинация из ракеты ARRW и самолёта B-1 может стать рабочей. Кроме того, в строй через 2—3 года может встать высокоточная ядерная ракета LRSО, а также расширены возможности ракеты AGM», — отметил военный аналитик.

Возможно, в перспективе США подумают о возвращении крылатой ракеты с ядерным оснащением в состав вооружения бомбардировщика B-1, считает Виктор Мураховский.

«Если США не станут продлять договор СНВ-3, то обязательно займутся данным проектом», — добавил эксперт.

Россия опережает

На вопрос о том, отдаёт ли Командование глобальных ударов ВВС США предпочтение ракетам ARRW перед другими перспективными гиперзвуковыми ракетами, его глава Тимоти Рэй ответил: «Думаю, мы остановимся на варианте с ARRW, так как у нас есть для этого подходящие несущие возможности».

По словам Рэя, у ARRW удачная конструкция и совместимость, которая позволит ВВС США «быстро войти в игру».

Напомним, что разработка ARRW (также имеет номенклатуру AGM-183A) началась в 2018 году. Тогда компания Lockheed Martin Missiles & Fire Control получила контракт в $480 млн на разработку гиперзвуковой аэробаллистической ракеты для ВВС США.

Макет перспективной американской гиперзвуковой аэробаллистической ракеты Lockheed Martin AGM-183A ARRW на внешней подвеске стратегического бомбардировщика ВВС США Boeing B-52H

© US Air Force

Проект пока что находится в стадии прототипа. Первые испытания ракеты прошли в июне 2019 года, однако тестовых пусков с боевыми блоками не проводилось: были испытаны лишь аэродинамические качества изделия. Согласно планам, ракета должна быть готова к концу 2022 года. Технические характеристики ракеты AGM-183A ARRW не придавались огласке.

Это оружие, возможно, будет принято на вооружения только через 3-4 года, отметил в разговоре с RT военный обозреватель Виктор Баранец. За это время Россия, которая уже эксплуатирует гиперзвуковые ракеты, продвинется в их разработке ещё дальше.

«Россия тоже не будет сидеть сложа руки, уже ведутся разработки на перспективу. Москва в области гиперзвука уже опережает Вашингтон минимум на 10—15 лет. К 2023—2024 году, когда эти ракеты поступят на вооружение в США, отставание Вашингтона усилится», — отметил эксперт.

С такой оценкой состояния области разработки гиперзвукового оружия в США и России согласен и Виктор Мураховский.

«Россия опережает в этой сфере США. Москва первая поставила на вооружение планирующий управляемый гиперзвуковой блок для стратегических и ядерных сил наземного базирования. Известно, что опыт боевых дежурств есть у комплекса «Кинжал», носителем которого выступает модифицированный истребитель-перехватчик МиГ-31», — напомнил эксперт.

Кроме того, есть ряд образцов гиперзвукового оружия, находящихся на завершающих этапах испытаний.

«На стадии завершения испытаний находится гиперзвуковая ракета «Циркон», которая предназначена для передовых ракетных противокорабельных комплексов, для оснащения надводных и подводных кораблей. После прекращения действия договора РСМД ничто не мешает использовать её на наземных носителях», — заключил эксперт.