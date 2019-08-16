Вылет команды Комличенко, сенсационные успехи прибалтов и 34 удара «Ариса»: итоги квалификации Лиги Европы

Чешский «Млада Болеслав» Николая Комличенко вылетел из Лиги Европы, пропустив решающий мяч от румынского «Стяуа» в дополнительное время. Вместе с тем «Рига» и «Судува» сенсационно пробились в раунд плей-офф. А греческий «Арис» сумел отыграть гандикап в три пропущенных мяча у норвежского «Мольде» и нанёс 34 удара по воротам соперника, но всё же уступил по сумме двух матчей. RT рассказывает о главных событиях третьего квалификационного этапа турнира.

Противостояние

Игровой день в Лиге Европы оказался богат на напряжённые яркие матчи, но наибольшее внимание обратило на себя соперничество «Трабзонспора» и «Спарты». Ещё в первом поединке команды забили в ворота друг друга по два мяча. Причём к 83-й минуте чешский коллектив вёл, но умудрился пропустить дважды и упустил победу.

В результате несобранность в концовке аукнулась для пражан вылетом из еврокубков.

Начало ответного матча получилось для них неудачным — уже на 11-й минуте Александр Сёрлот открыл счёт после подачи с фланга. Однако «Спарта» не сдавалась, и шанс в концовке ей подарил 17-летний форвард Адам Гложек, сравнявший счёт. Последние минуты получились по-настоящему жаркими. Гости пошли вперёд всей командой, но остались в меньшинстве и пропустили на 98-й минуте. Таким образом, «Трабзонспор» идёт дальше, где сыграет с греческим АЕКом.

Фавориты

А вот на сенсации третий квалификационный раунд оказался небогат. Все команды из ведущих европейских чемпионатов уверенно шагнули дальше. «Вулверхэмптон» вновь отправил четыре безответных мяча в ворота «Пюника» Александра Тарханова, хотя армянский коллектив на выезде достойно сопротивлялся и сумел даже уйти на перерыв при нулях на табло.

Испанский «Эспаньол» трижды огорчил швейцарский «Люцерн». А вот «Айнтрахт» из Франфурта-на-Майне в ответном матче с «Вадуцем» забил лишь однажды.

Впрочем, не обошлось и без потерь. Так, «Торино», разгромив солигорский «Шахтёр» дома, в Белоруссии довольствовалось ничьей. Хозяева пропустили за десять минут до конца, но в добавленное арбитром время восстановили статус-кво с пенальти.

А «Фейеноорду» в Тбилиси вовсе пришлось отыгрываться в противостоянии с местным «Динамо» — 1:1. Другой представитель Нидерландов ПСВ, который начинал путь в Лиге чемпионов, так и не сумел поразить ворота норвежского «Хёугесунна» — 0:0.

Зато бывшая команда Гуса Тиля «АЗ Алкмаар» четырежды огорчила украинский «Мариуполь».

Сенсация

Поскольку по-настоящему громких сенсаций на данном этапе не произошло, остаётся выделить успех «Дюделанжа». С одной стороны, в прошлом сезоне чемпион Люксембурга добрался до группового этапа Лиги Европы, а в этом получил достаточно проходимых соперников в квалификации турнира — «Шкендию» и «Нымме Калью». С другой — летом команда лишилась большей части лидеров, но всё равно сумела далеко пройти в еврокубках.

К тому же «Дюделанж» пока не потерпел ни одного поражения. Даже из ЛЧ он вылетел из-за правила гостевого гола, дважды сыграв вничью с «Валеттой». А в раунде плей-офф подопечные Эмилио Ферреры сыграют с «Араратом-Арменией», и им вполне по силам вновь шагнуть в групповой этап.

Также необходимо отметить историческое достижение для североирландского футбола. Чемпион страны «Линфилд» неожиданно дважды обыграл сильнейшую команду Черногории «Сутьеску» и пробился в следующий квалификационный этап ЛЕ.

Развязка

Звания «камбэк игрового дня» полностью заслуживает «Арис», который сумел вытащить, казалось, безнадёжное противостояние с «Мольде». На выезде греческая команда разгромно уступила — 0:3, и дома ей требовалось совершить практически невероятное.

Однако коллектив из Салоник сумел сотворить настоящее чудо и сравнял счёт по сумме двух матчей. Ещё в первом тайме хозяева отличились дважды, а за пять минут до конца основного времени забили такой необходимый третий мяч.

К сожалению поклонников греческого футбола, на этом силы у «Ариса» закончились. В концовке первого дополнительного тайма команда пропустила и энергии на то, чтобы ещё дважды огорчить соперника, в себе уже не нашла.

Увы, вместе со «Спартой» завершила выступление в Лиге Европы и «Млада Болеслав» Николая Комличенко. Правда, сам российский форвард участия в ответном матче со «Стяуа» не принимал по неясным причинам.

Без своего лучшего бомбардира команда была близка к тому, чтобы и вторую встречу с соперником из Румынии свести к нулевой ничьей, но на первой добавленной минуте гостей вывел дальше гол Йонуца Панцыру.

Символично, что решающий мяч удалось забить футболисту с непростой судьбой. Дело в том, что защитник никогда не скрывал своей нетрадиционной сексуальной ориентации и даже вёл видеочат для геев. Из-за этого спортсмена в Румынии никто не хотел покупать, но текущим летом «Стяуа» всё же приобрёл Панцыру, и тот с ходу начал отбивать потраченные на него деньги.

What an incredible, surreal story. He did gay videochat when he was younger. FCSB decided to sign him after other clubs turned him down because of his past. Tonight, Pantiru brought Europa League qualification in the 90th minute vs Boleslav with this epic goal. What. A. Story. pic.twitter.com/ivGlwO5URQ — Emanuel Roşu (@Emishor) 15 августа 2019 г.

Соседи

Разумеется, российские болельщики традиционно с интересом следят за выступлением других команд с постсоветского пространства, и в четверг их порадовали сразу четыре коллектива. Успех чемпиона Белоруссии БАТЭ в противостоянии с «Сараево» сенсацией точно не стал, ведь борисовчане весной добрались до плей-офф ЛЕ. Не удивила и победа «Зари», одной из сильнейших команд Украины, над софийским ЦСКА.

А вот два коллектива из Прибалтики сумели приятно порадовать. Во-первых, литовская «Судува» неожиданно дважды обыграла израильский топ-клуб «Маккаби» (Тель-Авив) и в третий раз подряд добралась до раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

Наконец, «Рига», участвуя в еврокубках лишь в третий раз в истории, сумела выбить из борьбы чемпиона Финляндии ХИК. В Латвии команды разошлись миром — 1:1, а в Хельсинки рижане пропустили уже на четвёртой минуте.

Дальше на первый план вышел украинский нападающий гостей Роман Дебелко. Он дважды поразил чужие ворота и один раз — свои. Именно его гол за десять минут до финального свистка вывел «Ригу» в следующий раунд.

Также дальше спокойно прошла «Астана», которая в двух матчах забила девять мячей в ворота «Валетты», и «Арарат-Армения». Последняя в кавказском противостоянии оказалась сильнее грузинского «Сабуртало».

Соперники

Продолжают успешное выступление в еврокубках и конкуренты России в таблице коэффициентов УЕФА португальцы. Так, «Виктория Гимарайнш» в третьем квалификационном раунде не оставила ни малейших шансов «Вентспилсу». В двух матчах команда забила в ворота соперника девять безответных мячей. Пока «Виктория» не знает потерь в ЛЕ — четыре матча и четыре победы.

Вновь обыграл датский «Брондбю» и соперник «Спартака» «Брага». Если на выезде подопечные Рикарду Са Пинту забили четыре мяча, то дома три — 3:1. При этом обслуживала матч российская бригада судей во главе с Алексеем Еськовым.