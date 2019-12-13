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Вылет киевского «Динамо», спасение «Арсенала» и сенсация в Мёнхенгладбахе: главные события 6-го тура Лиги Европы

13 декабря 2019, 11:24  •  137 • Украина
Киевское «Динамо» на своём поле не смогло обыграть «Лугано» и завершило выступление в Лиге Европы. «Арсенал» ушёл от поражения в матче со «Стандардом», а «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон» за 11 минут отправили по четыре мяча в ворота АЗ и «Бешикташа» соответственно. «Айнтрахт» сенсационно уступил «Витории Гимарайнш», но смог квалифицироваться в плей-офф, а мёнхенгладбахская «Боруссия» проиграла «Истанбул Башакшехир» и лишилась путёвки в 1/16 финала турнира.
 
Футболист мёнхенгладбахской «Боруссии» Патрик Херрман globallookpress.com
 

Неожиданный провал «Динамо» Киев и сенсация от АПОЭЛ

 

Заключительный тур группового этапа Лиги Европы оказался богатым на сенсации. Одна из самых громких состоялась в квартете A, где АПОЭЛ прервал пятиматчевую победную серию «Севильи». Наставник гостей Хулен Лопетеги взял в Никосию почти всех лидеров, но даже это не помогло добиться успеха.

И это при том, что на 57-й минуте гости имели верный шанс отличиться. Арбитр Никола Дабанович указал на точку в штрафной соперника, но Мунас Даббур не смог реализовать 11-метровый. А уже спустя четыре минуты сыграло одно из старейших правил футбола. Вуядин Савич забил свой первый мяч в нынешнем розыгрыше турнира и помог АПОЭЛ укрепиться на втором месте.

В параллельном матче «Карабах» вновь не смог порадовать своих болельщиков, потеряв очки в четвёртой встрече подряд. Уже в начале второй половины азербайджанцы остались в меньшинстве, а в середине оказались в роли догоняющих. «Дюделанж» лидировал вплоть до 91-й минуты, но Магайе Гейе сумел спасти хозяев от третьего поражения подряд.

Неожиданно завершилась и борьба за путёвки в плей-офф в группе B. За тур до конца «Мальмё» на одно очко отставал от «Копенгагена» и на два опережал киевское «Динамо». Но если шведам предстоял сложный выезд к лидеру, то украинцев ждала встреча с аутсайдером «Лугано». Однако подопечные Уве Рёслера сотворили сенсацию и взяли верх над датчанами. Тем примечательнее, что автором единственного гола стал защитник хозяев Сатарис Папаяннопулос, срезавший мяч в собственные ворота.

Тем не менее даже этот результат оставлял «Динамо» шансы на выход в 1/16 финала Лиги Европы. Киевлянам было достаточно обыграть визави с минимальной разницей, но это был не их день. Из 30 ударов по воротам лишь пять дошли до створа, а единственный мяч был забит на четвёртой компенсированной минуте. Правда, гол Виктора Цыганкова позволил лишь сравнять счёт и избежать поражения.

Со знаком минус удивил и «Лацио». Итальянский гранд оказался в сложной ситуации и был вынужден не только обыгрывать аутсайдера группы «Ренн», но и надеяться на поражение «Клужа» в дуэли с «Селтиком». В результате не произошло ни того ни другого. Румыны удачно выступили на родном стадионе и отгрузили сопернику два безответных мяча, а бьянкочелести с такой же разницей уступили. Дублем отметился защитник Жорис Ньяньон.

 

Разгромные победы МЮ с «Вулверхэмптоном» и спасение «Арсенала»

 

Английские клубы, напротив, выступили более чем уверенно. Так, «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон» не оставили камня на камне от АЗ и «Бешикташа» соответственно. Коллективы из Туманного Альбиона забили по четыре безответных мяча и гарантировали себе продолжение борьбы в еврокубках.

При этом примечательно, что и «красным дьяволам», и «волкам» потребовалось всего 11 минут, чтобы оформить разгромные победы. Манкунианцы отличались в период с 53-й по 64-ю минуты, а футболисты из Западного Мидленда — с 57-й по 68-ю. По голу на свой счёт записали Эшли Янг, Хуан Мата и Леандро Дендонкер. Мейсон Гринвуд стал самым молодым автором дубля в составе МЮ (18 лет 72 дня), а лавры главного героя достались Диогу Жоте. Португалец записал на свой счёт самый быстрый хет-трик в Лиге Европы за последние пять лет. В 2014 году Клаудиу Кешеру потребовалось на четыре секунды меньше (10:56).

В отличие от соотечественников, «Арсенал» не смог одержать очередную победу и взял лишь одно очко в противостоянии со «Стандардом». Причём в середине второго тайма подопечные Фредди Юнгберга уступали с разницей в два мяча, но смогли совершить камбэк. С разницей в три минуты Александр Ляказетт и Букайо Сака огорчили Арно Бодара и помогли «канонирам» отстоять первое место.

 

Фиаско «Боруссии» и везение «Айнтрахта»

 

Как оказалось, героическое спасение «Арсенала» помогло «Айнтрахту» сохранить вторую строчку в турнирной таблице квартета F. Чтобы обеспечить себе участие в плей-офф, дружине Адольфа Хюттера было достаточно дома расправиться с «Виторией», но та неожиданно продемонстрировала несгибаемый характер. Португальцы открыли счёт уже в начале, но к концу тайма оказались в роли догоняющих. На точный удар Рошиньи «орлы» ответили голами Данни да Косты и Даити Камады.

Всё шло к четвёртой победе франкфуртцев в группе, но на 85-й минуте Мохамед Али Аль-Моатасембелла восстановил паритет, а две минуты спустя Маркус Эдвардс установил окончательный результат. «Айнтрахт» остался с девятью очками и лишь на одно опередил «Стандард».

В отличие от соотечественников, лидеру немецкой Бундеслиги повезло гораздо меньше. Перед заключительным туром «Боруссия» из Мёнхенгладбаха вместе с «Ромой» лидировала в группе J, а для завоевания путёвки в 1/16 финала ей было достаточно ничьей в дуэли с «Истанбул Башакшехир». И по окончании первой половины всё уверенно шло к этому. Но Марку Тюрам вывел хозяев вперёд, однако Ирфан Джан Кавечи восстановил паритет.

Единицы горели на табло вплоть до 90-й минуты, когда турки получили право на стандартное положение в 30 м от ворот Яна Зоммера. С ходу замкнуть подачу не удалось, но уже спустя несколько секунд мяч оказался у Энцо Кривелли. Тот не сплоховал и не только принёс «Башакшехиру» три очка, но и вывел его в плей-офф соревнований.

Таким образом, от Германии в 1/16 финала пробились лишь два клуба. Компанию «Айнтрахту» составил «Вольфсбург», занявший вторую строчку в квартете I. В заключительном туре подопечные Оливера Гласнера с трудом переиграли «Сент-Этьен». Выше сенсационно оказался «Гент», взявший верх над украинской «Александрией».

 

Неудачи голландцев и успех Морелоса

 

Тем временем представительство Нидерландов в 1/16 финала ограничилось одним коллективом. Им стал вышеназванный АЗ, которому не помешал даже разгром на «Олд Траффорд». В то же время ПСВ и «Фейеноорд» заняли третье и четвёртое места в своих квартетах соответственно и теперь могут сосредоточиться на Эредивизи. Причём если команда Марка ван Боммела смогла добиться ничьей с «Русенборгом», то дружина Дика Адвоката потерпела обидное поражение от «Порту».

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На «Драгау» события развивались более чем стремительно. Всего 108 секунд хватило хозяевам, чтобы повести с разницей в два мяча — Луис Диас открыл счёт, а автогол Тирелла Маласии помог удвоить преимущество. Но уже спустя семь минут ситуация выравнялась благодаря голам Эрика Боттегина и Сэма Ларссона. Однако «драконы» не сломались и совсем скоро вырвали победу. Тикиньо пробил из пределов штрафной, а голкипер Ник Марсман сыграл крайне неуверенно.

Вторую же строчку занял «Рейнджерс», который в последнем туре дома не смог победить «Янг Бойз». Команды по разу поразили ворота друг друга, а завершали встречу в неравных составах. На 93-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён хавбек хозяев Райан Джек. При этом поводом для радости стал очередной гол Альфредо Морелоса. Колумбиец забил шестой мяч в Лиге Европы и стал лучшим бомбардиром групповой стадии первенства.

Как и «Порту», «Брага» уверенно завершила этап и возглавила группу K, а «Спортинг» не смог подтвердить свои претензии на первое место. Так, подопечные Леонела Понтеша неожиданно крупно проиграли австрийскому ЛАСК и остались на второй строчке. Матч завершился со счётом 3:0 в пользу хозяев, а гости провели более тайма в меньшинстве. На 34-й минуте прямую красную карточку получил Ренан Рибейро.

Расклады в преддверии жеребьёвки

 

Уже 16 декабря в штаб-квартире УЕФА в Ньоне будут определены будущие соперники по 1/16 финала Лиги Европы. Все 32 участника будут разделены на две корзины, в одну из которых войдут 12 победителей своих квартетов и четыре сеяных коллектива из Лиги чемпионов. Именно её представители будут иметь небольшое преимущество перед визави и проведут ответный матч на своём поле.

Так, в корзине сеяных окажутся триумфаторы групп Лиги Европы: «Севилья», «Мальмё», «Базель», ЛАСК, «Селтик», «Арсенал», «Порту», «Эспаньол», «Гент», Истанбул Башакшехир», «Брага» и «Манчестер Юнайтед», а также четыре лучшие команды из Лиги чемпионов: «Аякс», «Зальцбург», «Интер» и «Бенфика».

В корзину несеяных войдут АПОЭЛ, «Копенгаген», «Хетафе», «Спортинг», «Клуж», «Айнтрахт», «Рейнджерс», «Лудогорец», «Вольфсбург», «Рома», «Вулверхэмптон», АЗ, а также «Байер», «Брюгге», «Олимпиакос» и «Шахтёр».

Стоит отметить, что в первом раунде плей-офф исключены встречи между бывшими соперниками по группе Лиги Европы, а также между командами из одной страны. 

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