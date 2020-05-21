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Вылечившаяся от COVID-19 жена Пескова рассказала о его состоянии: "Ещё остаётся в больнице"
21 мая 2020, 18:55 • 47 • Политика
Жена Дмитрия Пескова, фигуристка Татьяна Навка вылечилась от коронавируса. Её супруг тоже "идёт на поправку", но пока остаётся в больнице.
Супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка вылечилась от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила она сама.
Также она поделилась сведениями о состоянии здоровья мужа, который также заразился коронавирусом. По словам фигуристки, Дмитрий Песков уже "идёт на поправку", но пока остаётся в больнице.
Напомним, что о болезни Пескова стало известно на прошлой неделе. Его тест дал положительный результат на наличие коронавируса, а обследование выявило двустороннюю пневмонию. Официальный представитель главы государства отметил, что пока продолжает лечение и прислушивается к советам врачей, сообщает Nation News.
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