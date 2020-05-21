Вылечившаяся от COVID-19 жена Пескова рассказала о его состоянии: "Ещё остаётся в больнице"

Супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка вылечилась от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила она сама.

"Всё хорошо, спасибо", - сказала Навка о своём выздоровлении.

Также она поделилась сведениями о состоянии здоровья мужа, который также заразился коронавирусом. По словам фигуристки, Дмитрий Песков уже "идёт на поправку", но пока остаётся в больнице.

"Идёт на поправку, но ещё остаётся в больнице", - заключила Татьяна Навка в интервью телеканалу "360".

Напомним, что о болезни Пескова стало известно на прошлой неделе. Его тест дал положительный результат на наличие коронавируса, а обследование выявило двустороннюю пневмонию. Официальный представитель главы государства отметил, что пока продолжает лечение и прислушивается к советам врачей, сообщает Nation News.