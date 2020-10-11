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Вылечить COVID за три дня: Военная клиника подняла Первого на ноги. Но что будет с людьми?

11 октября 2020, 23:35  •  45 • Политика
Пандемия коронавируса - это вопрос не только здравоохранения, но и политики. Эта неделя, например, показала, что военная клиника способна поднять на ноги Первого за три дня - речь идёт о президенте США Дональде Трампе. Но сколько здесь реальной информации о лекарстве? И, наконец, что будет с людьми в общей своей массе?
Политолог Борис Межуев в эфире "Первого русского" рассуждал о том, кто и как может по-настоящему остановить пандемию коронавируса. Кроме того, он обратил внимание на чудесное исцеление президента США Дональда Трампа, который пробыл в военной клинике всего три дня, а после заявил о чудесных лекарствах, имеющихся в распоряжении американцев. Но всё равно вопрос скоростного лечения коронавируса и сворачивания пандемии остаётся открытым. Итак, сможем ли мы остановить распространение коронавируса? И, главное, кто это сделает?
"Я не специалист в области медицины, с этой точки зрения могу мало что сказать. И, слава Богу, меня эта чаша (заболевание COVID-19. - Ред.) миновала. Но я знаю людей, реально тяжело переживших это. Но важное событие - это чудесное исцеление Дональда Трампа. И мало кто обратил внимание на то, что он сказал, выйдя из больницы: о том, что великое достижение американской медицины в моё президентство сделало такое чудесное исцеление чем-то постоянным..."
Ведущая телеканала Царьград напомнила, что исцеление Дональда Трампа, по его собственному заявлению, обошлось в $100 тысяч. И он, к слову, пообещал каждому американцу такое же лечение. Другой вопрос, что даже в США это не восприняли всерьёз.
"Посмотрим, что он там обещает. И что это вообще означает - браваду безответственного политика или за этим стоит какое-то реальное лекарство", - ответил на реплику Межуев.
Гость телеканала Царьград, в том числе, согласился с тем, что сигнал к остановке пандемии коронавируса могут дать и политически. Однако трудно себе представить, что одного события будет достаточно, чтобы свести всё на нет.
Что до спасения России от COVID-19, тут Межуев призвал мыслить глобально:
"Сопротивление возможно на локальном уровне. На уровне каких-то локальных политий. Не знаю, сможет ли Москва остаться такой локальной политией. Но, я уверен, надо восстанавливать малые города. Может быть, в этих малых городах России можно сохранить нормальный человеческий образ жизни".

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