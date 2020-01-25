Вылечили, но случайно? В Китае выписали домой первую пациентку, которая перенесла коронавирус

В Китае продолжается борьба со смертельно опасным новым типом коронавируса. Вспышку зарегистрировали в декабре 2019 года в миллионном городе Ухане. Сейчас зафиксировано уже больше 600 больных, в Китае - больше 400, по самым скромным оценкам. При этом смертность от нового заболевания около 9–10%.

На этом фоне китайское агентство Sina сообщило о первом случае излечения. Его зарегистрировали в Шанхае. Там выписали домой первую пациентку - 56-летнюю Чэнь, пишет Lenta.ru со ссылкой на Sina. По данным журналистов, у больной не было жара уже шесть дней. Тест на коронавирус дал отрицательный результат. Женщина обратилась к медикам 10 января с повышенной температурой. Её случай стал первым в Шанхае.

До этого эксперты прокомментировали для Царьграда, что лекарств и вакцин от нового типа коронавируса до сих пор нет. Медики просто стараются не допустить обезвоживания, сбивают температуру и борются с интоксикацией.

На фоне стремительного распространения китайского коронавируса пользователи Сети не преминули вспомнить о лаборатории в Ухане, где были отмечены первые случаи заражения. Исследовательское учреждение было открыто в китайском городе несколько лет тому назад. В нём проводится изучение опасных патогенов. Пользователи считают, что причиной появления и распространения коронавируса 2019-nCoV могли стать секретные разработки.

Портал Nation News сообщает, что Роспотребнадзор не выявил новых случаев подозрения на коронавирус у жителей России. Пока опасности для наших соотечественников нет.