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Выкрали, отдали и объявили в розыск: Украина снова преследует Владимира Цемаха

04 декабря 2019, 00:09  •  75 • Политика
СБУ объявила в розыск Владимира Цемаха, которого сама же выкрала из Донбасса, а потом обменяла у России на украинского режиссёра-террориста Олега Сенцова и арестованных украинских моряков.
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск Владимира Цемаха, которого летом этого года эта же украинская спецслужба выкрала из Донбасса, а затем обменяла у России на украинских заключённых. Соответствующая информация появилась на сайте Министерства внутренних дел Украины.
В сообщении говорится, что Цемах якобы скрывается от украинских правоохранительных органов с 23 сентября 2019 года. При этом 7 сентября он был выдан России в рамках обмена заключёнными. Теперь СБУ обвиняет его по статьям "Теракт" и "Создание террористической группы", сообщает телеканал "360".
Напомним, что Владимир Цемах был похищен с территории Донбасса агентами СБУ, накачан наркотическими веществами и тайно переправлен через линию разграничения под видом больного родственника. В Киеве надеялись сделать из него главного свидетеля по делу о сбитом Boeing MH17, так как в 2014 году Цемах командовал силами ПВО ополченцев. Однако потом выяснилось, что он получил назначение уже после трагедии с авиалайнером.
Цемах несколько месяцев провёл в застенках СБУ, после чего был внесён в список на обмен заключёнными с Россией. Только после этого о нём неожиданно вспомнили Нидерланды и попытались сорвать обмен, но у них ничего не вышло. В отместку 11 сентября Нидерланды переквалифицировали Цемаха из свидетеля в подозреваемого.

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