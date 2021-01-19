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Выкрала ноутбук с тайнами США для разведчиков РФ: американцы схватили участницу штурма Капитолия

19 января 2021, 12:40  •  53 • Политика
Фото: Liu Jie/Xinhua/www.globallookpress.com
Женщину арестовали в Пенсильвании
История с ноутбуком спикера парламента США Нэнси Пелоси, который якобы выкрали для передачи российской разведке, набирает обороты. Сегодня стало известно, что наполовину осуществившую "коварный" план женщину задержали.
Журналисты издания Hill выяснили, что спецоперация по захвату воровки была проведена на территории американского штата Пенсильвания.
Напомним, ранее в СМИ активно обсуждалось расследование, которое начали правоохранители из ФБР по делу о краже ноутбука высокопоставленной американки Пелоси. По некоторым данным, женщина по имени Райли Джун Уильямс вынесла технику из кабинета спикера во время штурма Капитолия. Позже она якобы собиралась отдать ноутбук приятелю из России, который должен был продать устройство нашим разведчикам. Однако довести свой план до конца женщина не успела.

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