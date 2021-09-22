«Выколачивают деньги на оборону»: американский генерал назвал Россию основной военной угрозой для США

Основная военная угроза для США — Россия, а не Китай, заявил глава Северного командования Вооружённых сил США генерал Глен Ванхёрк. За последнее время американские официальные лица неоднократно называли Россию главным вызовом в военной сфере для Соединённых Штатов. В Совфеде отметили, что именно агрессивная внешняя политика Вашингтона, в частности организация новых военных союзов и участие в боевых конфликтах, оказывает существенное влияние на общемировую стабильность. По мнению политологов, с помощью подобных заявлений американские военные пытаются выбить дополнительные средства на оборону.

Основной военной угрозой для Соединённых Штатов Америки является Россия. Такое мнение в интервью журналу Air Force Magazine высказал глава Северного командования Вооружённых сил США генерал Глен Ванхёрк, который также возглавляет Объединённое командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

«Россия — основная военная угроза для родины. Это не Китай, это Россия», — сказал Ванхёрк.

Он подчеркнул, что, хотя Китай и является «долгосрочной экзистенциальной угрозой» для США, Россия сегодня представляет большую угрозу для США в военном плане.

«В кинетическом аспекте — подводные лодки, бомбардировщики, крылатые ракеты, такого рода возможности — Россия является основной военной угрозой», — добавил руководитель NORAD.

При этом, по его мнению, Россия и КНР равны в некинетических аспектах — кибернетическом, космическом: «Их обоих нужно опасаться».

Глава Северного командования Вооружённых сил США генерал Глен Ванхёрк

© AP Photo/Jae C. Hong

Ранее аналогичную точку зрения выражал заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол. Он заявлял, что для Америки и Европы именно Россия является основной угрозой безопасности в ближайшие годы.

«Российское поведение — в Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в киберпространстве — серьёзный вызов для Соединённых Штатов и их союзников», — говорил он 18 сентября.

РФ остаётся крупнейшей геополитической угрозой для НАТО и Евро-Атлантического региона, считает кандидат на должность постпреда США при Североатлантическом альянсе Джулиана Смит. По её мнению, ситуация не претерпит изменений в течение ближайшего десятилетия.

«Российская агрессия продолжается. Мы должны привлечь Россию к ответственности за её действия, предпринимаемые с использованием всего её инструментария, идёт ли речь о конвенциональных возможностях, вторжениях в воздушное пространство НАТО, акциях устрашения или кибератаках», — поясняла она на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам 16 сентября.

При этом заместитель председателя комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Джон Хайтен констатировал, что Россия за последние 20 лет модернизировала свои ВС, получив «невероятно мощную» армию, а причиной этого стала угроза со стороны США и НАТО.

«Россия никому никогда не угрожала»

По мнению первого замглавы международного комитета Совета Федерации Владимира Джабарова, заявление американского генерала — безответственное и лживое.

«Россию назначили главной угрозой и агрессором, как только поняли, что уступают нам в наличии современных вооружений. Но Россия никому никогда не угрожала. Поэтому прежде, чем искать соринку в чужом глазу, пусть лучше бревно найдут в своём», — сказал собеседник RT.

Сенатор также обратил внимание, что США, а не Россия, постоянно организуют какие-то военные объединения или развязывают конфликты в разных уголках мира.

«То НАТО, то вот этот с Австралией и Великобританией, то у них Тихоокеанское партнёрство, то Атлантическое. Везде они заключают союзы. То против нас, то против нас и Китая, то только против Китая. Эта агрессивная политика США очень сильно влияет на общемировую стабильность, и я думаю, что в этом плане надо быть всем предельно внимательными к любым попыткам США вмешаться во внутренние дела любой страны. Пусть вспомнят, сколько войн они развязали за последние 20 лет, в какие конфликты они влезли и куда они вмешиваются. Это и Ливия, и Ирак, и Сирия, куда они до сих пор заходят непонятно на каких основаниях», — подчеркнул Джабаров.

В свою очередь, политолог Юрий Светов заметил, что американские официальные лица всё активнее стали переживать из-за большей эффективности российских военных комплексов.

«Можно заметить, как сенаторы и генералы США начинают выколачивать из бюджета новые деньги. Ведь эти заявления обусловлены не только беспокойством за оборонные возможности Соединённых Штатов, но и тем, как из бюджета получить больше денег для тех отраслей, лоббистами которых они являются. Поэтому заявление генерала — в нём есть реальное признание возросших возможностей российских вооружённых сил и в то же время некий спекулятивный момент: «Давайте денег на укрепление обороны». Бюджета в 700 с лишним миллиардов долларов генералам кажется недостаточно», — пояснил он в беседе с RT.