Выключить отопление и укутаться. Пенсионеры в Британии готовятся к худшему

В Великобритании нарастает паника: рост цен на топливо, продукты и отопление становится серьёзным ударом для тысяч семей по всей стране.

Растущие тарифы, дороговизна топлива и продуктов питания - это становится ключевым вопросом для простых жителей Великобритании. При этом, сообщает телеканал Sky News, помощи от государства явно недостаточно.

Пенсионеры из-за цены на отопление вынуждены прибегать к крайним мерам: не пользоваться центральным отоплением, а плотнее укрываться одеялом. Телеканал передаёт недовольство стариков - те недоумевают, почему чиновники в Лондоне не совсем адекватно оценивают происходящее.

Грядущий кризис испытывает и семья соцработницы Дон Скофилд. По её словам, мер поддержки от государства не хватает, и ежедневно ей приходится делать выбор: покормить детей или оплатить отопление.

"Это просто кошмар. Кажется, как бы мы ни старались, ничего не добьёмся, становится только хуже и хуже", - подчеркнула Скофилд в беседе с журналистами.

В сюжете говорится, что кризис, обрушившийся на страну, коснётся всех, но серьёзнее всего скажется на самой бедной прослойке населения. Подытоживая, репортёр отмечает, что уже в следующем месяце ситуация наверняка только усугубится, и миллионы британских семей готовятся к худшему.