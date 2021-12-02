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Выключенный свет и шутки про танцы. Как Стокгольм встретил русскую делегацию

02 декабря 2021, 20:30  •  49 • Политика
В Стокгольме состоялись переговоры глава МИД Сергея Лаврова с несколькими европейскими представителями.
В столице Швеции сейчас с визитом находится делегация из России. Глава МИД России Сергей Лавров принял участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ.
Не обошлось и без забавных ситуаций. Так, во время протокольной процедуры фотографирования Лавров шуткой "выгнал" журналистов. После того как снимки для прессы были сделаны, журналисты всё ещё толпились в холле, передаёт РИА ФАН.
Тогда министр шутливо заметил по-английски: "Мы не начнём танцевать. Пожалуйста, выйдите!"
После чего дипломаты обменялись приветствиями и продолжили переговоры, но уже за закрытыми дверями.
Тема танцев внезапно всплыла и на встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова с генсекретарём ОБСЕ Хельгой Шмид. В начале мероприятия один из журналистов задел выключатель, и в кабинете погас свет.
Все засмеялись, а постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич пошутил на английском: "Давайте устроим дискотеку!"
Лавров сказал по-английски: "Не опирайтесь на стену".
Напомним, что ранее глава МИД России выступил на пленарном заседании в Стокгольме.

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