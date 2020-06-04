Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украина уже не жилец – Россия может выбирать на вкус варианты её ликвидации
"Украина-гуляй-поле": Кедми объяснил, почему никто не поможет Киеву
Беспорядки - только внешний слой: Американист рассказал, что происходит в США &q...
"США начинают сыпаться": Пушков без обиняков перечислил признаки распа...
Главная / В России

Выходные 12 и 24 июня: Роструд напомнил о двух предстоящих сокращённых неделях

04 июня 2020, 17:50  •  103 • В России
В июне россиян ожидают две сокращённые рабочие недели. Первая из них будет короче в связи с празднованием Дня России 12 июня. Вторая приходится на 24 июня — этот день, согласно указу Владимира Путина, в России пройдут торжества в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в том числе парад Победы на Красной площади.
 
АГН «Москва» © Александр Авилов
 

Роструд напомнил россиянам о двух сокращённых рабочих неделях в июне. Так, следующая неделя будет короче в связи с празднованием Дня России 12 июня. Ещё один нерабочий день выпадет на 24 июня из-за парада Победы.

«Сокращённая рабочая неделя с 8 по 11 июня и длинные выходные ожидают россиян в связи с празднованием Дня России 12 июня. Продолжительность рабочего дня 11 июня сокращается на один час в связи с тем, что он является предпраздничным», — говорится в сообщении Роструда, которое приводит ТАСС.

В ведомстве указали, что 24 июня объявлен нерабочим днём с сохранением заработной платы в соответствии с указом президента России Владимира Путина. С учётом выходного, рабочими на этой неделе будут 22—23 и 25—26 июня.

«Объявление нерабочего дня на размере заработной платы не отражается, месячная зарплата работников не снижается», — напомнили в ведомстве.

Также сообщается, что работникам, чей труд оплачивается сдельно, за указанный нерабочий день будет выплачено соответствующее вознаграждение, определяемое локальным нормативным актом работодателя.

«Поскольку 24 июня является нерабочим днем с сохранением заработной платы, то 23 июня предпраздничным не считается, и его продолжительность на час не сокращается», — добавили в ведомстве.

Напомним, что Владимир Путин 29 мая подписал указ о проведении парада Победы 24 июня. В документе указано, что в этот день пройдут военные парады, в том числе на Красной площади, а также салюты в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Как говорится в указе, парады и салюты — «знак благодарности потомков победителям фашистских захватчиков» и «дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны».

Ранее Путин провёл совещание с главой Минобороны Сергеем Шойгу, на котором глава государства приказал начать подготовку к проведению парада 24 июня.

Напомним, что парады Победы в 2020-м были перенесены с традиционной даты 9 мая на более поздний срок из-за пандемии коронавирусной инфекции. В России с конца марта действует ряд ограничений с целью не допустить распространения заболевания среди населения.

На фоне этой ситуации руководство страны приняло решение отказаться от большинства мероприятий, посвящённых годовщине победы в Великой Отечественной войне.

На страницу галереи

Тем не менее 9 мая в столице состоялся авиапарад, в котором приняло участие 75 летательных аппаратов Вооружённых сил РФ.

День голосования по поправкам к Конституции

Напомним, что ранее 1 июля в России было объявлено выходным днём в связи с проведением голосования по поправкам к Конституции. Соответствующий указ Владимир Путин подписал 1 июня. Изначально предполагалось, что голосование пройдёт 22 апреля, однако дату перенесли из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

Вскоре Роспотребнадзор выступил с рекомендациями по организации голосования. В ведомстве призвали ввести температурный контроль всех людей, задействованных в процедуре.

Это касается членов участковой комиссии, а также находящихся в месте для голосования наблюдателей и представителей средств массовой информации.

Роспотребнадзор указал, что также необходимо производить температурный контроль «всем участникам голосования и иным лицам на подходе к месту голосования».

Помимо этого в ведомстве заявили, что в помещении для голосования необходимо соблюдать социальную дистанцию и по возможности находиться в нём не более 15 минут. Во время проведения голосования и при подсчёте голосов за одним столом должен находиться один член участковой комиссии, также говорится в указаниях.

Впоследствии глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что при подготовке будут выполнены все необходимые мероприятия, для того чтобы не было рисков здоровью граждан в ходе голосования по поправкам к Конституции России.

«С уверенностью могу сказать, что в день общероссийского голосования, в дни, предшествующие ему, все необходимые требования, все необходимые мероприятия будут выполнены», — приводит её слова РИА Новости.

Глава ЦИК отметила, что основными приоритетами являются здоровье и жизнь российских граждан. В ведомстве «сделали акцент именно на этом», подчеркнула Памфилова.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



103
Источник
Похожие новости
04 июня 2020, 01:20
Записки киевлянки: На Украине осуждают погромы в США, будто не было своего Майдана
04 июня 2020, 00:50
«Дом требовал ремонта и ухода»: прокуратура проверяет обстоятельства изъятия детей в посёлке Тюльпанном
04 июня 2020, 15:20
Кто он - новый премьер Белоруссии: выпускник МГИМО и многодетный отец
04 июня 2020, 13:20
Лукашенко назначил нового премьера Белоруссии
04 июня 2020, 14:20
Путин отправил армию на помощь Забайкалью
04 июня 2020, 15:50
«Пациентов много, а она такая одна»: российский хирург и его бывшая пациентка из Германии встретятся спустя 40 лет
Новости партнеров
 
Выбор дня
04 июня 2020, 07:55
Немец 79 фотографиями взял Украину за горло по делу МН17
04 июня 2020, 04:55
Если б мне сказали, что я еще раз туда попаду, я бы застрелился, не раздумывая, лучше...
04 июня 2020, 00:55
Предсказание сбылось: Жириновский три года назад описал с точностью ситуацию в США
04 июня 2020, 09:55
Послу России в США хватило трёх букв, чтобы защитить "Северный поток - 2"
04 июня 2020, 02:55
В США протестующие подожгли дом с ребёнком. Шеф полиции не смог справиться с эмоциями
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 июня 2020, 10:55
Украина уже не жилец – Россия может выбирать на вкус варианты её ликвидации
03 июня 2020, 05:55
Беспорядки - только внешний слой: Американист рассказал, что происходит в США "за кулисами"
04 июня 2020, 07:55
Немец 79 фотографиями взял Украину за горло по делу МН17
02 июня 2020, 21:55
Плачевная ситуация в ВСУ выявила подлинные масштабы COVID-19 на Украине
02 июня 2020, 02:55
"США начинают сыпаться": Пушков без обиняков перечислил признаки распада
02 июня 2020, 18:55
Авакова «сбивают»
28 мая 2020, 23:55
Невзоров оскорбил павших героев войны. В лице переменилась даже ведущая "Эха Москвы"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.