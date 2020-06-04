Выходные 12 и 24 июня: Роструд напомнил о двух предстоящих сокращённых неделях

В июне россиян ожидают две сокращённые рабочие недели. Первая из них будет короче в связи с празднованием Дня России 12 июня. Вторая приходится на 24 июня — этот день, согласно указу Владимира Путина, в России пройдут торжества в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в том числе парад Победы на Красной площади.

Роструд напомнил россиянам о двух сокращённых рабочих неделях в июне. Так, следующая неделя будет короче в связи с празднованием Дня России 12 июня. Ещё один нерабочий день выпадет на 24 июня из-за парада Победы.

«Сокращённая рабочая неделя с 8 по 11 июня и длинные выходные ожидают россиян в связи с празднованием Дня России 12 июня. Продолжительность рабочего дня 11 июня сокращается на один час в связи с тем, что он является предпраздничным», — говорится в сообщении Роструда, которое приводит ТАСС.

В ведомстве указали, что 24 июня объявлен нерабочим днём с сохранением заработной платы в соответствии с указом президента России Владимира Путина. С учётом выходного, рабочими на этой неделе будут 22—23 и 25—26 июня.

«Объявление нерабочего дня на размере заработной платы не отражается, месячная зарплата работников не снижается», — напомнили в ведомстве.

Также сообщается, что работникам, чей труд оплачивается сдельно, за указанный нерабочий день будет выплачено соответствующее вознаграждение, определяемое локальным нормативным актом работодателя.

«Поскольку 24 июня является нерабочим днем с сохранением заработной платы, то 23 июня предпраздничным не считается, и его продолжительность на час не сокращается», — добавили в ведомстве.

Напомним, что Владимир Путин 29 мая подписал указ о проведении парада Победы 24 июня. В документе указано, что в этот день пройдут военные парады, в том числе на Красной площади, а также салюты в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Как говорится в указе, парады и салюты — «знак благодарности потомков победителям фашистских захватчиков» и «дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны».

Ранее Путин провёл совещание с главой Минобороны Сергеем Шойгу, на котором глава государства приказал начать подготовку к проведению парада 24 июня.

Напомним, что парады Победы в 2020-м были перенесены с традиционной даты 9 мая на более поздний срок из-за пандемии коронавирусной инфекции. В России с конца марта действует ряд ограничений с целью не допустить распространения заболевания среди населения.

На фоне этой ситуации руководство страны приняло решение отказаться от большинства мероприятий, посвящённых годовщине победы в Великой Отечественной войне.

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Тем не менее 9 мая в столице состоялся авиапарад, в котором приняло участие 75 летательных аппаратов Вооружённых сил РФ.

День голосования по поправкам к Конституции

Напомним, что ранее 1 июля в России было объявлено выходным днём в связи с проведением голосования по поправкам к Конституции. Соответствующий указ Владимир Путин подписал 1 июня. Изначально предполагалось, что голосование пройдёт 22 апреля, однако дату перенесли из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

Вскоре Роспотребнадзор выступил с рекомендациями по организации голосования. В ведомстве призвали ввести температурный контроль всех людей, задействованных в процедуре.

Это касается членов участковой комиссии, а также находящихся в месте для голосования наблюдателей и представителей средств массовой информации.

Роспотребнадзор указал, что также необходимо производить температурный контроль «всем участникам голосования и иным лицам на подходе к месту голосования».

Помимо этого в ведомстве заявили, что в помещении для голосования необходимо соблюдать социальную дистанцию и по возможности находиться в нём не более 15 минут. Во время проведения голосования и при подсчёте голосов за одним столом должен находиться один член участковой комиссии, также говорится в указаниях.

Впоследствии глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что при подготовке будут выполнены все необходимые мероприятия, для того чтобы не было рисков здоровью граждан в ходе голосования по поправкам к Конституции России.

«С уверенностью могу сказать, что в день общероссийского голосования, в дни, предшествующие ему, все необходимые требования, все необходимые мероприятия будут выполнены», — приводит её слова РИА Новости.

Глава ЦИК отметила, что основными приоритетами являются здоровье и жизнь российских граждан. В ведомстве «сделали акцент именно на этом», подчеркнула Памфилова.