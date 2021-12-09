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Выходки Киева утомили даже Генштаб: Из России прозвучало короткое предупреждение
09 декабря 2021, 15:50 • 446 • Политика
Очевидно, что выходки и безумные заявления, то и дело звучащие из Киева, утомили даже Генштаб России. Из Москвы прозвучало короткое предупреждение в адрес неугомонных властей Украины.
В частности, начальник Генерального штаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов не стал говорить намёками и заявил прямо: любые провокации Киева с попыткой силовым путём решить конфликт в Донбассе, будут пресекаться Россией.
Он также отметил, что поставки Украине вертолётов, беспилотных летательных аппаратов и самолётов подталкивают украинские власти к резким и опасным шагам.
Официальный представитель ЛНР на минских переговорах Родион Мирошник в своём Telegram-канале коротко оценил такое заявление военного руководства России.
"Не стоит так возбуждающе действовать на неокрепшее сознание украинских властей", - отметил он.
Заявление Герасимова также прокомментировал в своём Telegram-канале военкор "Комсомольской правды" Александр Коц.
"Кем и как пресекаться, НГШ не уточнил. Многозначительная недосказанность. Как вчера у Путина на вопрос Колесникова", - отметил он.
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