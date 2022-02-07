Выходка японских радикалов обернулась русским протестом

Выходка японских праворадикалов в Токио обернулась протестом русских дипломатов.

В частности, посольство России в Токио выразило протест МИД Японии после того, как группа радикалов попыталась проникнуть в здание дипломатического представительства России. Об этом сообщили на сайте дипведомства России.

Ранее стало известно о готовящихся стрельбах в районе Курильских островов. Проходить они будут с 8 февраля. В Токио это ожидаемо вызвало критику и возмущение. Так, власти Японии выразили России протест по дипломатическим каналам.

Об этом сообщил журналистам генсек кабинета министров Хирокадзу Мацуно. Тем не менее, несмотря на заявленный правительством протест в адрес Москвы, японская береговая охрана подстраховалась и всё же опубликовала предупреждение об опасности для навигации в районе будущих стрельб.