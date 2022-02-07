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Выходка японских радикалов обернулась русским протестом

07 февраля 2022, 14:40  •  69 • Политика
Выходка японских праворадикалов в Токио обернулась протестом русских дипломатов.
В частности, посольство России в Токио выразило протест МИД Японии после того, как группа радикалов попыталась проникнуть в здание дипломатического представительства России. Об этом сообщили на сайте дипведомства России.
Ранее стало известно о готовящихся стрельбах в районе Курильских островов. Проходить они будут с 8 февраля. В Токио это ожидаемо вызвало критику и возмущение. Так, власти Японии выразили России протест по дипломатическим каналам.
Об этом сообщил журналистам генсек кабинета министров Хирокадзу Мацуно. Тем не менее, несмотря на заявленный правительством протест в адрес Москвы, японская береговая охрана подстраховалась и всё же опубликовала предупреждение об опасности для навигации в районе будущих стрельб.

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