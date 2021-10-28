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Выходка украинской армии вызвала беспокойство у Франции
28 октября 2021, 20:55 • 50 • В мире
В МИД Франции заявили, что применение ударного беспилотника Bayraktar противоречит мерам по укреплению режима прекращения огня.
Во Франции высказались по поводу выходки украинской армии, применившей в Донбассе турецкий беспилотник Bayraktar. Представитель французского МИД указал, что эскалация конфликта недопустима и применение ударного БПЛА противоречит режиму прекращения огня.
Дипломат указал, что сторонам конфликта необходимо проявлять сдержанность.
В министерстве добавили, что Париж и Берлин намерены прилагать дальнейшие усилия в рамках нормандского формата. Представитель французского МИД также подчеркнул, что только Минские договорённости являются единственной согласованной основой для долговременного урегулирования конфликта в Донбассе.
Напомним, что 26 октября Генеральный штаб Вооружённых сил Украины подтвердил, что военные впервые применили в Донбассе Bayraktar.
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