|
Выходит в свет специальный выпуск «Комсомольской правды»: «Наша Конституция»
26 июня 2020, 02:25 • 32 • В России
26 июня, в пятницу, в ежедневной «Комсомольской правде» выходит спецвыпуск «Наша Конституция», посвященный предстоящему голосованию по поправкам в основной закон страны. Напомним, оно назначено на 1 июля.
Задача спецвыпуска – объяснить, зачем нужны поправки в основной Закон страны и почему так важно проголосовать каждому из нас.
А что внутри?
- Рассказ Председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой о том, как будет проходить голосование.
- Подробная схема самой процедуры. В этот раз из-за предпринятых мер безопасности поход на избирательный участок будет не похож на выборы. На голосование отводится целая неделя, а на самих участках будут строго следить за санитарными правилами.
- Детальный анализ предлагаемых поправок с комментариями экспертов и простых читателей «Комсомолки».
Спрашивайте во всех киосках вашего города или смотрите спецвыпуск прямо сейчас (скачать pdf).
Подпишитесь на нас
Загрузка...
32
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
24 июня 2020, 11:00
|
20 июня 2020, 10:00
|
19 июня 2020, 17:00
|
20 июня 2020, 00:00
|
22 июня 2020, 09:00
|
20 июня 2020, 23:00
|
24 июня 2020, 00:00