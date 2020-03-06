«Выходить на приемлемые решения»: Россия и Турция договорились о режиме прекращения огня в Идлибе

Лидеры России и Турции по итогам почти шестичасовых переговоров в Москве согласовали документ по урегулированию в сирийской провинции Идлиб. По итогам встречи принят документ, который предписывает прекращение огня в идлибской зоне деэскалации с 6 марта. Москва и Анкара договорились создать коридор безопасности в 6 км к северу и югу от трассы М4 в Сирии, а также согласовали совместное патрулирование этой территории. Как указал Владимир Путин, РФ и Турция не всегда оценивают происходящее в Сирии одинаково, но государствам удаётся найти решения благодаря высокому уровню двусторонних отношений.

Россия и Турция согласовали совместный документ об урегулировании ситуации в сирийской провинции Идлиб. Переговоры между Владимиром Путины и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом на этот счёт прошли в Москве.

Лидеры беседовали тет-а-тет на протяжении трёх часов, после чего к ним присоединились делегации сторон. В общей сложности переговоры заняли более шести часов. Как отметили в Кремле, президенты обстоятельно рассмотрели «проблематику и возможные пути урегулирования сирийского кризиса с учётом обострения ситуации в Идлибской зоне деэскалации».

«Мы не всегда согласны с турецкими партнёрами в своих оценках происходящего в Сирии, но каждый раз в критические моменты, опираясь на достигнутый высокий уровень двусторонних отношений, нам до сих пор удавалось находить точки соприкосновения по возникшим спорным моментам, выходить на приемлемые решения. Так произошло и в этот раз», — сказал Путин, подводя итоги переговоров.

Стороны подтвердили заинтересованность в продолжении совместной работы в рамках астанинского формата.

«По итогам наших переговоров мы согласовали совместный документ, положения которого огласят министры иностранных дел. В нём изложены те решения, которые мы вместе с президентом Турецкой Республики господином Эрдоганом выработали в ходе сегодняшних более чем шестичасовых консультаций», — сказал Путин.

Он выразил надежду на то, что эти договорённости послужат хорошей основой для прекращения боевых действий в идлибской зоне деэскалации, прекратят страдания мирного населения и разрастание гуманитарного кризиса.

В подписанное сторонами соглашение вошли несколько ключевых пунктов. В частности, с полуночи 6 марта объявляется прекращение всех боевых действий по существующей линии соприкосновения, Россия и Турция также создают коридор безопасности шириной шесть километров к северу и югу от трассы М-4 в Сирии. Кроме того, российские и турецкие силы начинают совместное патрулирование вдоль турецкой трассы М-4.

Главы МИД Турции и России зачитывают принятый по итогам переговоров документ.

РИА Новости

© Михаил Климентьев

Комментируя итоги переговоров, профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта обратил внимание на то, что несмотря на воинственные заявления турецких военных, оказалось, что Анкара способна вести диалог.

«Я думаю, что это успешная встреча. Были достигнуты хорошие соглашения. Чувствуется, что переговоры были невероятно напряжёнными…Во всяком случае обе стороны высказали желание провести деэскалацию ситуации, не допустить прямого столкновения наших вооружённых сил», — сказал эксперт в беседе с RT.

Обострение в Идлибе

Сирийская провинция Идлиб остаётся последним крупным районом республики, который находится под контролем боевиков. В 2017 году по итогам переговоров в Астане было принято решение создать на этой территории зону деэскалации. Позднее, в 2018 году, Россия и Турция договорились о создании в Идлибе демилитаризованной зоны.

Вместе с тем активность боевиков в провиции сохранилась. В апреле 2019 года Генштаб РФ привёл данные, согласно которым 99% зоны дескалации в Идлибе находится под контролем террористов из группировки «Джабхат ан-Нусра»*.

В конце 2019 года в регионе началось новое обострение, в ответ на которое сирийская армия начала наступление Идлиб. В первые месяцы 2020 года власти республики сумели вернуть под свой контроль значительную часть зоны деэскалации. Вместе с тем турецкое руководство пообещало «не оставлять Идлиб «режиму Асада» и анонсировало новую военную операцию в провинции.

В ходе последовавших за этим событий турецкие военные попали под удары сирийской армии и российских ВКС, проводивших операции против боевиков в Идлибе. В конце февраля Анкара заявила о гибели свыше 30 своих военнослужащих в результате авиаудара в сирийском Идлибе.

В ответ Минобороны РФ сообщило, что турецкие военные находились в боевых порядках террористов, которые и были целью удара. Российское оборонное ведомство подчеркнуло, что Анкара не предоставила данных о перемещении своих военных, в результате чего они непредвиденно попали под удар.

Позднее Турция начала собственную военную операцию, заявив при этом, что не ищет противостояния с Россией. Более того, 29 февраля Эрдоган объявил, что попросил Владимира Путина не вмешиваться в противостояние войск Турции с армией САР.

Комментируя слова Эрдогана, в Москве указали, что только российские военные находятся на территории Сирии на законных основаниях и по просьбе сирийских властей.

Кроме того, руководство САР с 1 марта закрыло воздушное пространство над Идлибом из-за ухудшения обстановки в провинции. Согласно сообщению Дамаска, нарушившие воздушное пространство объекты будут считаться враждебными и будут сбиваться.

Как отметил заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, диалог между Россией и Турцией в последнее время развивается конструктивно. Он указал, что конфликт в Идлибе существенно отразился на российско-турецких отношениях, но ситуация не привела к необратимым последствиям.

«То, что сейчас происходит, в очередной раз свидетельствует о том, что Россия может и умеет вести диалог и находит аргументы в пользу какой-то компромиссной позиции, которая устраивает обе стороны диалога», — сказал Шаповалов.

Он добавил, что заключённое сторонами соглашение создаёт условия и основу для дальнейшего разрешения ситуации.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.