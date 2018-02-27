|
«Выходим на новый уровень»: какие задачи призвана решить программа вооружений России на 2018—2028 годы
27 февраля 2018, 01:09 • 59 • В России
Новая государственная программа вооружений (ГПВ) на ближайшие десять лет подписана Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об основных задачах документа рассказал накануне вице-премьер Дмитрий Рогозин. Ставка в ГПВ 2018—2028 сделана на развитие роботизированных систем, высокоточного оружия и сил ядерного сдерживания. Кроме того, по мнению экспертов, большее внимание будет уделяться сухопутным и десантным войскам. На перевооружение ВС РФ планируется направить 19 трлн рублей. О перспективах развития отечественной военной техники — в материале RT.
Танк Т-14 «Армата» © Владимир Астапкович / РИА Новости
Государственная программа вооружений на ближайшее десятилетие подписана главой государства, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что документ был утверждён ещё до наступления 2018 года.
Накануне о том, что программа уже подписана, рассказал в интервью изданию «Коммерсантъ» вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий военно-промышленную сферу.
Детали документа не раскрываются, однако ранее стало известно, что в рамках программы на перевооружение ВС РФ планируется направить 19 трлн рублей. Таким образом, ежегодный объём финансирования будет сопоставим с объёмами действующей сейчас программы вооружений, рассчитанной до 2020 года.
Новая ГПВ была скорректирована на основе данных, полученных в Сирии. Речь идёт как о комплексной оценке эффективности, так и о многих отдельных параметрах, связанных с климатическими и природными условиями региона.
«Всего было задействовано более 200 типов вооружений и техники. Робототехника, интеллектуальные системы, ударные и разведывательные БПЛА, защита самолётов от огневого поражения — всё это есть в новой ГПВ», — отметил Рогозин.
Одним из важных направлений, заложенных в новой ГПВ, станет разработка высокоточных боеприпасов. Также, по словам Рогозина, программой предусмотрен «достойный ответ» на развёртывание стратегических неядерных систем высокоточного оружия.
Речь идёт, в частности, о выпуске и передаче вооружённым силам РФ модернизированных бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160, ЗРК С-500, истребителей Су-57 и МиГ-35, а также субмарин проекта «Борей-Б».
Кроме того, до 2028 года армия получит ракетные комплексы РС-26 «Рубеж» и ракетный комплекс шахтного базирования РС-28 «Сармат». Приоритетом программы станет развитие систем ядерного сдерживания. Кроме того, планируется довести долю современных вооружений в российских войсках до 70% к 2021 году.
Вице-премьер Рогозин рассказал также о недостатках предыдущей программы: на протяжении нескольких десятилетий новые вооружения для ВС РФ практически не закупались, поступательное развитие отечественной военной техники оказалось прервано. Новые образцы создавались в рамках ГПВ-2020 фактически с нуля.
Рогозин привёл в качестве примера фрегат «Адмирал Горшков», который буквально превратился в полигон для испытаний технических новинок, — это задержало его сдачу ВМФ. В новой программе подобных ситуаций не будет, отметил вице-премьер.
Программа обороны
Система планирования в военно-технической сфере сложилась в СССР к 1970-м годам. Базовым инструментом стали десятилетние «Программы вооружений», на их основе создавались пятилетние планы, а первая долгосрочная ГПВ была принята на период с 1976 по 1985 год. Эксперты отмечают, что в ряде случаев принимаемые программы не выполнялись полностью. С 1983 года к ГПВ были добавлены «списки приоритетных работ» в военно-технической сфере.
Первая ГПВ постсоветского периода была принята в 1996 году на срок до 2005 года. Экономическая нестабильность, сокращение государственных расходов на оборону привели к провалу программы. Такая же судьба постигла и следующую, рассчитанную на период с 2001 по 2010 год и финансирование в размере 2,5 трлн рублей.
Более успешной, по оценкам экспертов, стала следующая программа вооружений на 2007—2015 годы (ГПВ-2915), её бюджет составлял уже 5 трлн рублей. Программа не была реализована полностью, однако именно в этот период начался рост государственного финансирования оборонной сферы.
В 2010 году указом президента была принята очередная программа вооружений — ГПУ-2020, объем её финансирования должен был составить суммарно 20,7 трлн, из них 19,4 трлн предполагалось направить на нужды Минобороны.
Разработка и принятие новой стратегии сдвинулись сначала на 2016, а потом на 2018 год. Главным образом, на изменение сроков повлияли экономические факторы — снижение курса рубля и мировых цен на энергоносители не позволили Минэкономразвития и Минфину составить точный макроэкономический прогноз.
Как объяснил эксперт, программа принимается на десять лет, при этом подробно она расписывается только на первые пять. Для второй пятилетки обозначаются ключевые образцы вооружений и ориентировочные расходы. Каждые пять лет программа уточняется, задачи первой пятилетки включаются в основную часть новой ГПВ — именно по этой причине новая программа принимается, когда действие предыдущей ещё не закончилось.
Технологический рывок
По оценкам экспертов, действующая сейчас программа ГПВ-2020 стала самой успешной за весь постсоветский период. Когда она только принималась, доля современных вооружений в стратегических ядерных силах РФ составляла примерно 20%, по силам общего назначения этот параметр не превышал 10%. В то же время в ведущих армиях мира процент новых вооружений составляет 30—50%
Однако за последние годы доля современной техники в ВС РФ выросла до 59% — такую статистику в ноябре 2017 года представил Сергей Шойгу, выступая на коллегии Министерства обороны.
Ещё один важный критерий — выполнение гособоронзаказа, который на протяжении последних пяти лет сохраняется на уровне 90%.
Наиболее интенсивными темпами перевооружалась ядерная триада — в этом случае доля современных вооружений достигла 79%, к 2021 году стратегические ядерные силы наземного базирования должны быть модернизированы на 90%, заявил в своём выступлении на коллегии Минобороны в конце прошлого года президент России Владимир Путин. Речь идёт о ракетных комплексах, способных «уверенно преодолевать существующие и даже перспективные системы ПРО».
Как пояснил Мураховский, ракетные комплексы Р-36 тяжёлого класса и комплексы Ур-100 просто выслужили установленные сроки и нуждаются в замене.
«Ракетные комплексы «Тополь» тоже завершают свой назначенный срок службы, — пояснил эксперт. — Благодаря тому, что у российской промышленности появились новые технологические возможности в области создания нового ракетного топлива, систем управления и средств преодоления ПРО, появились комплексы «Ярс», «Ярс-М», а также комплекс «Сармат». Когда говорят о модернизации ядерных сил, в первую очередь речь идёт именно о ракетных войсках стратегического назначения».
Если говорить о стратегической авиации, то в этой сфере идёт замена крылатых ракет ещё советской разработки Х-55 на ракету нового поколения Х-102, добавил Мураховский.
По оценкам заместителя директора Центра анализа стратегий и технологий Константина Макиенко, сейчас можно говорить о смене приоритетов — в новой программе вооружений акцент будет сделан на оснащение сухопутных войск и войск ВДВ.
«Приоритетность оснащения морского флота будет несколько снижена. Также речь идёт о развитии роботизированных и высокоточных систем», — отметил эксперт в интервью RT.
При этом, по мнению экспертов, особую роль начинают играть нестратегические виды вооружений — совершенствуясь, они постепенно превращаются в оружие стратегического назначения. Если США сделали ставку на создание средств доставки нестратегических ядерных боеприпасов, то Россия развивает неядерные вооружения такого класса.
Подпишитесь на нас
59
Похожие новости
Новости партнеров
Loading...
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
24 февраля 2018, 14:54
|
21 февраля 2018, 12:09
|
23 февраля 2018, 19:24
|
25 февраля 2018, 23:24
|
20 февраля 2018, 10:09
|
26 февраля 2018, 02:24
|
26 февраля 2018, 09:09