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Выходец из компаний Абызова Павел Сниккарс дополнил команду нового министра энергетики Николая Шульгинова

07 декабря 2020, 22:35  •  98 • Аналитика
Весной прошлого года ходили слухи, что глава департамента развития электроэнергетики Павел Сниккарс не удержится в своём кресле при очередных перестановках в Минэнерго. Однако он не только удержался, но и недавно пошёл на повышение. Уголовное дело против Михаила Абызова, по всей видимости, никак не повлияло на продвижение выходца из «Новосибирскэнерго» к вершинам российского правительства.
Павел Сниккарс занял должность, с которой 28 ноября с формулировкой «по собственному желанию» ушёл Юрий Маневич. Последний проработал в министерстве менее двух лет. Маневича называли креатурой тогдашнего главы Минэнерго Александра Новака, его главным плюсом многие считали отсутствие явных связей с какой-либо финансово-промышленной группой. Некоторые восприняли это, как ставку министра на нейтральных чиновников. Потому и начали шептаться о возможном уходе Сниккарса, которого воспринимали кем-то вроде «связного» между министерством и влиятельным сибирским кланом энергетиков.
Слухи эти на поверку оказались пустыми. Да и справедливости ради надо сказать, что другие слухмейкеры предполагали, будто в действительности Юрий Маневич может быть близок к генеральному директору «Интер РАО» Борису Ковальчуку и тогда ещё главе «Роснано» Анатолию Чубайсу. Так это или нет, мы судить не возьмёмся. Сегодня очевидно, что Маневич перестал видеть себя в министерстве после ухода Новака в вице-премьеры, а Павел Сниккарс – наоборот.
В 2005-2006 годах новый замминистра энергетики работал в компании «Новосибирскэнерго», крупнейшим акционером которой на тот момент был Михаил Абызов. В ходе реформы РАО ЕЭС компанию разделили на две: распределительные сети достались АО «РЭС», а генерирующие мощности отошли ОАО «СибирьЭнерго», где Павел Сниккарс отвечал за оптовый рынок. Михаил Абызов в ходе реформы сохранил контроль над обеими компаниями. Манипуляции с акциями их дочерних предприятий через офшорную фирму Blacksiris (Кипр) и стали поводом для уголовного дела против экс-министра «Открытого правительства» и топ-менеджеров его компаний.
Вполне вероятно, что после поступления на госслужбу Павел Сниккарс сохранил кое-какие связи с сибирской энергетикой. Если принять во внимание публикацию телеграм-канала «НЕЗЫГАРЬ», которая, безусловно, нуждается в проверке, в своё время «Сибэнерго» не без влияния Сниккарса стала исполнителем пилотного проекта ГИС «Энергоэффективность», за что получила государственные субсидии.
По итогам 2016 года Павел Сниккарс вошёл в составленный журналистами рейтинг топ-5 самых богатых чиновников Минэнерго. Согласно официальной декларации чиновника, он получил доход в размере 47,8 млн рублей. В 2017 высокопоставленный энергетик задекларировал 3,4 млн рублей, в 2018-м – примерно столько же. Официальный доход Сниккарса в прошлом году составил 7 млн рублей. У него в собственности есть земельный участок площадью 1604 кв.м., жилой дом площадью 209,1 кв.м., квартира площадью 148 кв.м., баня и гараж, а также автомобиль Volkswagen Touareg.

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