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Выхода нет: Украина в тотальной зависимости от США

28 мая 2020, 12:55  •  33 • Украина

Американцы продолжают осуществлять протекцию Петру Порошенко и посредством посольства вмешиваться в расследования против экс-президента Украины, по которому открыты 18 уголовных дел за коррупцию и антиконституционные решения.

Об этом по видеосвязи из Киева в эфире телеканала «Россия 1» заявил украинский политолог Вадим Карасёв.

При этом политолог настаивает на том, что Украина «цивилизованная европейская страна».

«Украина – цивилизованная европейская страна, но с ограниченными возможностями на американском направлении. Знаете, можно говорить, что есть все полномочия у власти для расследования дел против Порошенко, но посмотрите, какое беспрецедентное давление сейчас идёт на Украину со стороны американских послов на Украине.

Это беспрецедентно, чтобы вообще послы США, которые были на Украине с начала 90-х годов, начиная с посла Романа Попадюка и заканчивая Мариной Йованович, написали письмо с фактически призывом не трогать Порошенко», – возмутился Карасёв.

Также украинский политолог признал, что Украина не смеет перечить политическим указаниям США из-за страха перед истребованием долгов.

«Конечно же, с одной стороны, нужно заниматься тем, чем занимаются сегодня или пытаются заниматься украинские правоохранительные органы, но, с другой стороны, если будет жёсткое силовое давление на Порошенко, то где деньги брать на выплату долгов?

Все-таки, по линии Международного валютного фонда Украина должна выплачивать долги, а кто главный акционер МВФ?.. США.

Также основные долги Украина должна американским частным или приватным фондам, частным кредиторам, они, прежде всего, – американские, как потом с ними договариваться?» – добавил Карасёв.

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