Выхода нет: Украина в тотальной зависимости от США

Американцы продолжают осуществлять протекцию Петру Порошенко и посредством посольства вмешиваться в расследования против экс-президента Украины, по которому открыты 18 уголовных дел за коррупцию и антиконституционные решения.Об этом по видеосвязи из Киева в эфире телеканала «Россия 1» заявил украинский политолог Вадим Карасёв.При этом политолог настаивает на том, что Украина «цивилизованная европейская страна».«Украина – цивилизованная европейская страна, но с ограниченными возможностями на американском направлении. Знаете, можно говорить, что есть все полномочия у власти для расследования дел против Порошенко, но посмотрите, какое беспрецедентное давление сейчас идёт на Украину со стороны американских послов на Украине.Это беспрецедентно, чтобы вообще послы США, которые были на Украине с начала 90-х годов, начиная с посла Романа Попадюка и заканчивая Мариной Йованович, написали письмо с фактически призывом не трогать Порошенко», – возмутился Карасёв.Также украинский политолог признал, что Украина не смеет перечить политическим указаниям США из-за страха перед истребованием долгов.«Конечно же, с одной стороны, нужно заниматься тем, чем занимаются сегодня или пытаются заниматься украинские правоохранительные органы, но, с другой стороны, если будет жёсткое силовое давление на Порошенко, то где деньги брать на выплату долгов?Все-таки, по линии Международного валютного фонда Украина должна выплачивать долги, а кто главный акционер МВФ?.. США.Также основные долги Украина должна американским частным или приватным фондам, частным кредиторам, они, прежде всего, – американские, как потом с ними договариваться?» – добавил Карасёв.